"Исключительно опасно". Медведев придумал повод для применения ядерного оружия

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова пытается запугать мир ядерным оружием. В этот раз он начал утверждать, что Кремль его применит, если речь пойдет "о судьбе страны".

Медведев снова вспомнил о ядерном оружии

Ядерное оружие исключительно опасно, но если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия его применит. Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Несмотря на это, приспешник Путина начал цинично уверять, что страна-агрессорка РФ не хочет Третьей мировой войны.

По убеждению самого Медведева, "россияне не сумасшедшие", чтобы начинать глобальный конфликт.

На этом фоне роспропагандисты поинтересовались у него, обсуждали ли в Кремле сценарий применения ядерного оружия против Украины.

Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной, где все прописано, и отдельно обсуждать применение этого оружия нет необходимости, — заявил бывший президент РФ. Поделиться

Он также добавил: поскольку до сих пор Москва не применяла ядерное оружие, значит, опасных угроз для страны не было.