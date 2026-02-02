"Исключительно опасно". Медведев придумал повод для применения ядерного оружия
"Исключительно опасно". Медведев придумал повод для применения ядерного оружия

Медведев снова вспомнил о ядерном оружии
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова пытается запугать мир ядерным оружием. В этот раз он начал утверждать, что Кремль его применит, если речь пойдет "о судьбе страны".

  • Медведев уверяет, что Россия будет действовать в соответствии со своей ядерной доктриной.
  • Он добавил, что возможность использования ядерного оружия против Украины не обсуждается в Кремле.

Медведев снова вспомнил о ядерном оружии

Ядерное оружие исключительно опасно, но если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия его применит.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России

Несмотря на это, приспешник Путина начал цинично уверять, что страна-агрессорка РФ не хочет Третьей мировой войны.

По убеждению самого Медведева, "россияне не сумасшедшие", чтобы начинать глобальный конфликт.

На этом фоне роспропагандисты поинтересовались у него, обсуждали ли в Кремле сценарий применения ядерного оружия против Украины.

Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной, где все прописано, и отдельно обсуждать применение этого оружия нет необходимости, — заявил бывший президент РФ.

Он также добавил: поскольку до сих пор Москва не применяла ядерное оружие, значит, опасных угроз для страны не было.

