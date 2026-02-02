"Исключительно опасно". Медведев придумал повод для применения ядерного оружия

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова пытается запугать мир ядерным оружием. В этот раз он начал утверждать, что Кремль его применит, если речь пойдет "о судьбе страны".
Главные тезисы
- Медведев уверяет, что Россия будет действовать в соответствии со своей ядерной доктриной.
- Он добавил, что возможность использования ядерного оружия против Украины не обсуждается в Кремле.
Медведев снова вспомнил о ядерном оружии
Несмотря на это, приспешник Путина начал цинично уверять, что страна-агрессорка РФ не хочет Третьей мировой войны.
По убеждению самого Медведева, "россияне не сумасшедшие", чтобы начинать глобальный конфликт.
На этом фоне роспропагандисты поинтересовались у него, обсуждали ли в Кремле сценарий применения ядерного оружия против Украины.
Он также добавил: поскольку до сих пор Москва не применяла ядерное оружие, значит, опасных угроз для страны не было.
