Украина разнесла 6 районов сосредоточения армии РФ
Украина
Украина разнесла 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 февраля 2026 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, 1 февраля ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БпЛА и четыре орудия российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1440 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 179 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 2 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 241 530 (+850) человек;

  • танков — 11 627 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 981 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 36 802 (+25) ед;

  • РСЗО — 1 633 (+1) ед;

  • средства ПВО — 1291 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs — 121217 (+1083) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76585 (+146) ед.

  • специальной техники — 4 057 (+2) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных ударов, сбросив 132 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и произвели 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Украина
Украина
Украина
