Украина разнесла 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 1 февраля ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БпЛА и четыре орудия российских захватчиков.