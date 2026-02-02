Украина разнесла 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 1 февраля ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БпЛА и четыре орудия российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1440 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 179 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 2 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 241 530 (+850) человек;
танков — 11 627 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 981 (+1) ед;
артиллерийских систем — 36 802 (+25) ед;
РСЗО — 1 633 (+1) ед;
средства ПВО — 1291 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs — 121217 (+1083) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 76585 (+146) ед.
специальной техники — 4 057 (+2) ед.
Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и произвели 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.
