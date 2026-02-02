РФ ударила по Херсону и Черкасской области — пострадали 6 человек
РФ ударила по Херсону и Черкасской области — пострадали 6 человек

ДСНС Украины
Последствия атак России на Херсон и Черкасскую область
В течение ночи 2 февраля российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Так, в Херсоне пока известно о по меньшей мере двух пострадавших. Что касается ситуации в Черкасской области, то там местные власти сообщают о 4 пострадавших.

Главные тезисы

  • В Черкасской области зафиксировано падение российских дронов.
  • После этого начались пожары на разных локациях.

Последствия атак России на Херсон и Черкасскую область

Важные подробности о новом вражеском обстреле сообщила Херсонская ОВА в Telegram:

В полночь российские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки 75-летний мужчина и 79-летняя женщина получили взрывные травмы и ушибы.

Местные власти подтвердили, что обоих пострадавших пришлось госпитализировать — речь идет о состоянии средней тяжести.

Также известно, что в ночь на 2 февраля россияне совершили массированную атаку на Черкасскую область.

Согласно последним данным, по меньшей мере четверо гражданских пострадали.

С заявлением по этому поводу выступил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец:

Фиксируем падение вражеских БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате возникли пожары.

Впоследствии Табурец официально подтвердил, что предварительно четверо мирных жителей получили травмы.

На местах работают все необходимые службы. Остальные детали обстрела пообещали сообщить позже.

