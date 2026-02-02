РФ ударила по Херсону и Черкасской области — пострадали 6 человек

В течение ночи 2 февраля российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Так, в Херсоне пока известно о по меньшей мере двух пострадавших. Что касается ситуации в Черкасской области, то там местные власти сообщают о 4 пострадавших.
Главные тезисы
- В Черкасской области зафиксировано падение российских дронов.
- После этого начались пожары на разных локациях.
Последствия атак России на Херсон и Черкасскую область
Важные подробности о новом вражеском обстреле сообщила Херсонская ОВА в Telegram:
Местные власти подтвердили, что обоих пострадавших пришлось госпитализировать — речь идет о состоянии средней тяжести.
Также известно, что в ночь на 2 февраля россияне совершили массированную атаку на Черкасскую область.
Согласно последним данным, по меньшей мере четверо гражданских пострадали.
С заявлением по этому поводу выступил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец:
Впоследствии Табурец официально подтвердил, что предварительно четверо мирных жителей получили травмы.
На местах работают все необходимые службы. Остальные детали обстрела пообещали сообщить позже.
