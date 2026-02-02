РФ ударила по Херсону и Черкасской области — пострадали 6 человек

В течение ночи 2 февраля российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Так, в Херсоне пока известно о по меньшей мере двух пострадавших. Что касается ситуации в Черкасской области, то там местные власти сообщают о 4 пострадавших.