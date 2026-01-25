Армия РФ бросила на штурм "Урал-кабриолет" с пехотой — видео
Армия РФ бросила на штурм "Урал-кабриолет" с пехотой — видео

Армия РФ снова опозорилась на поле боя
В Запорожской области российские захватчики попытались реализовать новую авантрюру и отправили на штурм модифицированный “Урал-кабриолет”, заполненный вражеской пехотой. Однако и этот "маневр" закончился фиаско.

  • Два украинских воина героически бросились останавливать 10 российских оккупантов.
  • Они сдерживали атаку, пока не прибыла подмога.

Армия РФ снова опозорилась на поле боя

Новый "фокус" российские захватчики решили провернуть на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Враг бросил на штурм модифицированный "Урал-кабриолет", заполненный пехотой.

Однако далеко враг заехать не смог, ведь его успешно ликвидировали в результате совместной работы подразделения 110-й отдельной механизированной бригады и 122-й отдельной бригады ТрО.

Несмотря на то, что силы были неравными — два воина 5 батальона останавливали десять оккупантов — украинцы сделали свою работу.

Враг пошел в штурм, пытаясь прорваться и захватить нашу позицию. Но его остановили двое защитников, державших рубеж уверенно, хладнокровно и героически. Они сдерживали атаку, пока не подошла поддержка: FPV и артиллерия. Штурм был остановлен, — сказано в сообщении к видео 122-й бригады.

