Армия РФ бросила на штурм "Урал-кабриолет" с пехотой — видео

В Запорожской области российские захватчики попытались реализовать новую авантрюру и отправили на штурм модифицированный “Урал-кабриолет”, заполненный вражеской пехотой. Однако и этот "маневр" закончился фиаско.
Главные тезисы
- Два украинских воина героически бросились останавливать 10 российских оккупантов.
- Они сдерживали атаку, пока не прибыла подмога.
Армия РФ снова опозорилась на поле боя
Новый "фокус" российские захватчики решили провернуть на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.
Враг бросил на штурм модифицированный "Урал-кабриолет", заполненный пехотой.
Однако далеко враг заехать не смог, ведь его успешно ликвидировали в результате совместной работы подразделения 110-й отдельной механизированной бригады и 122-й отдельной бригады ТрО.
Несмотря на то, что силы были неравными — два воина 5 батальона останавливали десять оккупантов — украинцы сделали свою работу.
