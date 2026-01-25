Армія РФ кинула на штурм "Урал-кабріолет" з піхотою — відео
Армія РФ кинула на штурм "Урал-кабріолет" з піхотою — відео

Армія рФ знову зганьбилася на полі бою
У Запорізькій області російські загарбники спробували реалізувати нову авантрюру та відправили на штурм модифікований "Урал-кабріолет", заповнений ворожою піхотою. Однак і цей “маневр” закінчився фіаско.

Головні тези:

  • Двоє українських воїнів героїчно кинулися зупиняти 10 російських окупантів.
  • Вони стримували атаку доти, доки не надійшла підмога.

Армія РФ знову зганьбилася на полі бою

Новий “фокус” російські загарбники вирішили провернути на Гуляйпільському напрямку, що в Запорізькій області.

Ворог кинув на штурм модифікований "Урал-кабріолет", заповнений піхотою.

Однак далеко той заїхати не зміг, адже його успішно ліквідували в результаті спільної роботи підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади та 122-ї окремої бригади ТрО.

Попри те, що сили були нерівними — двоє воїнів 5 батальйону зупиняли десятьох окупантів — українці вдало зробили свою роботу.

Ворог пішов у штурм, намагаючись прорватися та захопити нашу позицію. Але його зупинили двоє захисників, які тримали рубіж впевнено, холоднокровно та героїчно. Вони стримували атаку доти, доки не підійшла підтримка: FPV та артилерія. Штурм було зупинено, — йдеться у дописі до відео 122-ї бригади.

