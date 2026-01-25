Український МіГ-29 розніс будівлю з російськими операторами БпЛА — відео

Українська авіація демонструє нові досягнення на полі бою. Так, цього разу під удар МіГ-29 потрапила будівлю з ворожими операторами БпЛА.
Головні тези:
- Дрону вдалося зафільмувати, як із будинку виходив солдатРФ, який здійснив пуск FPV-дрона з подвір’я.
- Після цього українські оборонці запросили допомогу авіації.
МіГ-29 успішно знищує ворожі сили на фронті
Удар високоточних авіабомб знищив будівлю з російськими операторами FPV-дронів на північному напрямку.
Як саме це відбувалося — показав Telegram-каналі "Соняшник", який пов’язаний з українською авіацією.
Що важливо розуміти, для нової успішної атаки українські воїни використали винищувач МіГ-29.
Згідно з останніми даними, він був оснащений парою високоточних французьких авіабомб AASM Hammer.
Український розвідувальний дрон зміг швидко виявити будівлю — саме у ній знаходилися російські оператори безпілотників.
БПла вдалося зафільмувати, як із будинку виходив росіянин, який здійснив пуск FPV-дрона з подвір’я.
Що важливо розуміти, французькі високоточні авіабомби AASM призначені для модернізації звичайних вільнопадаючих бомб західного зразка, перетворюючи їх на високоточну зброю.
