Український МіГ-29 розніс будівлю з російськими операторами БпЛА — відео

Українська авіація демонструє нові досягнення на полі бою. Так, цього разу під удар МіГ-29 потрапила будівлю з ворожими операторами БпЛА.

МіГ-29 успішно знищує ворожі сили на фронті

Удар високоточних авіабомб знищив будівлю з російськими операторами FPV-дронів на північному напрямку.

Як саме це відбувалося — показав Telegram-каналі "Соняшник", який пов’язаний з українською авіацією.

Що важливо розуміти, для нової успішної атаки українські воїни використали винищувач МіГ-29.

Згідно з останніми даними, він був оснащений парою високоточних французьких авіабомб AASM Hammer.

Український розвідувальний дрон зміг швидко виявити будівлю — саме у ній знаходилися російські оператори безпілотників.

БПла вдалося зафільмувати, як із будинку виходив росіянин, який здійснив пуск FPV-дрона з подвір’я.

Після цього українські оборонці запросили допомогу авіації, аби знищити ворожу позицію, оскільки російські оператори FPV-дронів є однією з пріоритетних цілей на фронті. Поширити

Що важливо розуміти, французькі високоточні авіабомби AASM призначені для модернізації звичайних вільнопадаючих бомб західного зразка, перетворюючи їх на високоточну зброю.