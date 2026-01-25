Украинский МиГ-29 разнес здание с российскими операторами БпЛА — видео

Украинская авиация демонстрирует новые достижения на поле боя. Да, на этот раз под удар МиГ-29 попало здание с вражескими операторами БПЛА.
Главные тезисы
- Дрону удалось заснять, как из дома выходил солдат РФ, совершивший пуск FPV-дрона со двора.
- После этого украинские защитники запросили помощь авиации.
МиГ-29 успешно уничтожает вражеские силы на фронте
Удар высокоточных авиабомб уничтожил здание с российскими операторами FPV-дронов на северном направлении.
Как именно это происходило — показал Telegram-канале "Соняшник", связанный с украинской авиацией.
Что важно понимать, для новой успешной атаки украинские воины использовали истребитель МиГ-29.
Согласно последним данным, он был оснащен парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.
Украинский разведывательный дрон смог быстро обнаружить здание — именно в нем находились российские операторы беспилотников.
БПла удалось снять, как из дома выходил россиянин, совершивший пуск FPV-дрона со двора.
Что важно понимать, французские высокоточные авиабомбы AASM предназначены для модернизации обычных свободно падающих бомб западного образца, превращая их в высокоточное оружие.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-