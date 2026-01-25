Украинский МиГ-29 разнес здание с российскими операторами БпЛА — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский МиГ-29 разнес здание с российскими операторами БпЛА — видео

МиГ-29 успешно уничтожает вражеские силы на фронте
Читати українською
Источник:  Милитарный

Украинская авиация демонстрирует новые достижения на поле боя. Да, на этот раз под удар МиГ-29 попало здание с вражескими операторами БПЛА.

Главные тезисы

  • Дрону удалось заснять, как из дома выходил солдат РФ, совершивший пуск FPV-дрона со двора.
  • После этого украинские защитники запросили помощь авиации.

МиГ-29 успешно уничтожает вражеские силы на фронте

Удар высокоточных авиабомб уничтожил здание с российскими операторами FPV-дронов на северном направлении.

Как именно это происходило — показал Telegram-канале "Соняшник", связанный с украинской авиацией.

Что важно понимать, для новой успешной атаки украинские воины использовали истребитель МиГ-29.

Согласно последним данным, он был оснащен парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.

Украинский разведывательный дрон смог быстро обнаружить здание — именно в нем находились российские операторы беспилотников.

БПла удалось снять, как из дома выходил россиянин, совершивший пуск FPV-дрона со двора.

После этого украинские защитники запросили помощь авиации, чтобы уничтожить вражескую позицию, поскольку российские операторы FPV-дронов являются одной из приоритетных целей на фронте.

Что важно понимать, французские высокоточные авиабомбы AASM предназначены для модернизации обычных свободно падающих бомб западного образца, превращая их в высокоточное оружие.

