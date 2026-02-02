РФ ударила по Херсону та Черкащині — постраждали 6 людей

Протягом ночі 2 лютого російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Так, у Херсоні наразі відомо про щонайменше двох потерпілих. Що стосується ситуації в Черкаській області, то там місцева влада повідомляє про 4 постраждалих.