РФ ударила по Херсону та Черкащині — постраждали 6 людей
Україна
РФ ударила по Херсону та Черкащині — постраждали 6 людей

ДСНС України
Наслідки атак Росії на Херсон та Черкащину

Протягом ночі 2 лютого російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Так, у Херсоні наразі відомо про щонайменше двох потерпілих. Що стосується ситуації в Черкаській області, то там місцева влада повідомляє про 4 постраждалих.

Головні тези:

  • На Черкащині зафіксовано падіння російських дронів.
  • Після цього почалися пожежі у різних локаціях.

Наслідки атак Росії на Херсон та Черкащину

Важливі подробиці про новий ворожий обстріл повідомила Херсонська ОВА в Telegram:

Опівночі російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 75-річний чоловік та 79-річна жінка дістали вибухові травми та забої

Місцева влада підтвердила, що обох постраждалих довелося шпиталізувати — йдеться про стан середньої тяжкості.

Також відомо, що в ніч на 2 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Черкаську область.

Згідно з останніми даними, щонайменше четверо цивільних постраждали.

З заявою з цього приводу виступив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець:

Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі.

Згодом Табурець офіційно підтвердив, що, попередньо, четверо мирних мешканців отримали травми.

На місцях працюють усі необхідні служби. Інші деталі обстрілу пообіцяли надати згодом.

