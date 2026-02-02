РФ ударила по Херсону та Черкащині — постраждали 6 людей

Протягом ночі 2 лютого російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Так, у Херсоні наразі відомо про щонайменше двох потерпілих. Що стосується ситуації в Черкаській області, то там місцева влада повідомляє про 4 постраждалих.
Головні тези:
- На Черкащині зафіксовано падіння російських дронів.
- Після цього почалися пожежі у різних локаціях.
Наслідки атак Росії на Херсон та Черкащину
Важливі подробиці про новий ворожий обстріл повідомила Херсонська ОВА в Telegram:
Місцева влада підтвердила, що обох постраждалих довелося шпиталізувати — йдеться про стан середньої тяжкості.
Також відомо, що в ніч на 2 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Черкаську область.
Згідно з останніми даними, щонайменше четверо цивільних постраждали.
З заявою з цього приводу виступив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець:
Згодом Табурець офіційно підтвердив, що, попередньо, четверо мирних мешканців отримали травми.
На місцях працюють усі необхідні служби. Інші деталі обстрілу пообіцяли надати згодом.
