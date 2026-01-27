Трамп висунув Зеленському ультиматум щодо Донеччини — інсайдери

Як стверджують анонімні джерела Financial Times, президент США Дональд Трамп готовий надати Україні надійні гарантії безпеки лише після того, як український лідер Володимир Зеленський погодиться вивести свої війська з Донецької області.

Що відомо про ультиматум Трампа Зеленському

Одразу вісім інсайдерів заявили ЗМІ, що команда американського лідера Дональда Трампа уже пояснила офіційному Києву — гарантії безпеки з боку Штатів будуть надані лише в тому випадку, коли Зеленський згодить на всі пункти мирної угоди.

Ні для кого не секрет, що цей документ передбачає виведення Сил оборони України з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Окрім того, Білий дім заявив Україні, що США готові передати більше озброєння для зміцнення її армії у мирний час, якщо вона погодиться на угоду.

У неділю, 25 січня, глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що документ про гарантії безпеки від США готовий до підписання.