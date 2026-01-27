Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум касательно Донбасса — инсайдеры

Как утверждают анонимные источники Financial Times, президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине надежные гарантии безопасности только после того, как украинский лидер Владимир Зеленский согласится вывести свои войска из Донецкой области.

Что известно об ультиматуме Трампа Зеленскому

Сразу восемь инсайдеров заявили СМИ, что команда американского лидера Дональда Трампа уже объяснила официальному Киеву — гарантии безопасности со стороны Штатов будут предоставлены только в том случае, если Зеленский согласится на все мирные соглашения.

Ни для кого не секрет, что этот документ предусматривает вывод Сил обороны Украины из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Белый дом заявил Украине, что США готовы передать больше вооружения для укрепления ее армии в мирное время, если она согласится на соглашение.

В воскресенье, 25 января, глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что документ о гарантиях безопасности от США готов к подписанию.