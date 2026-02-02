Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ
Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 лютого 2026 року
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 1 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1440 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 179 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 2 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 241 530 (+850) осіб;

  • танків — 11 627 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 23 981 (+1) од;

  • артилерійських систем — 36 802 (+25) од;

  • РСЗВ — 1 633 (+1) од;

  • засоби ППО — 1 291 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs — 121 217 (+1 083) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 585 (+146) од.

  • спеціальної техніки — 4 057 (+2) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 — з реактивних систем залпового вогню.

