Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 1 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати російських загарбників.