Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 1 лютого ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1440 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 179 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 2 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 241 530 (+850) осіб;
танків — 11 627 (+2) од;
бойових броньованих машин — 23 981 (+1) од;
артилерійських систем — 36 802 (+25) од;
РСЗВ — 1 633 (+1) од;
засоби ППО — 1 291 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs — 121 217 (+1 083) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 585 (+146) од.
спеціальної техніки — 4 057 (+2) од.
Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 — з реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-