Силы обороны смогли вдвое замедлить наступление России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны смогли вдвое замедлить наступление России

ВСУ
Читати українською
Источник:  DeepState

Согласно данным аналитического проекта DeepState, в течение прошлого месяца армия России смогла захватить всего 245 кв. км украинской территории. Что важно понимать, это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре 2025 года.

Главные тезисы

  • Ситуация на фронте указывает на истощение российских сил.
  • Наиболее активным направлением по-прежнему остается Покровское.

Армия РФ демонстрирует признаки истощения на фронте

Как отмечают украинские аналитики, их удивил тот факт, что общий процент падения активности штурмовых действий всего на 4% меньше, чем было в декабре.

Несмотря на это, многие бойцы ВСУ рассказывают, что январь все же относительно менее напряженный, чем первый месяц зимы.

33% всех штурмов приходится на Покровский отрезок, основной удар противника именно там. На второе место поднялся Гуляйпольский, где было 21% всех атак. Прирост штурмов вырос в 1.75 раза. Сразу за ними следуют Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) отрезки, — отмечает команда DeepState.

Аналитики обращают внимание на то, что отрицательным рекордсменом в январе стал Славянский отрезок.

Что важно понимать, именно там на 3% штурмов приходится около 20% территориальных потерь.

