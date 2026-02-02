Силы обороны смогли вдвое замедлить наступление России

Согласно данным аналитического проекта DeepState, в течение прошлого месяца армия России смогла захватить всего 245 кв. км украинской территории. Что важно понимать, это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре 2025 года.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте указывает на истощение российских сил.
- Наиболее активным направлением по-прежнему остается Покровское.
Армия РФ демонстрирует признаки истощения на фронте
Как отмечают украинские аналитики, их удивил тот факт, что общий процент падения активности штурмовых действий всего на 4% меньше, чем было в декабре.
Несмотря на это, многие бойцы ВСУ рассказывают, что январь все же относительно менее напряженный, чем первый месяц зимы.
Аналитики обращают внимание на то, что отрицательным рекордсменом в январе стал Славянский отрезок.
Что важно понимать, именно там на 3% штурмов приходится около 20% территориальных потерь.
