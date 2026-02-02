Силы обороны смогли вдвое замедлить наступление России

Согласно данным аналитического проекта DeepState, в течение прошлого месяца армия России смогла захватить всего 245 кв. км украинской территории. Что важно понимать, это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре 2025 года.

Армия РФ демонстрирует признаки истощения на фронте

Как отмечают украинские аналитики, их удивил тот факт, что общий процент падения активности штурмовых действий всего на 4% меньше, чем было в декабре.

Несмотря на это, многие бойцы ВСУ рассказывают, что январь все же относительно менее напряженный, чем первый месяц зимы.

33% всех штурмов приходится на Покровский отрезок, основной удар противника именно там. На второе место поднялся Гуляйпольский, где было 21% всех атак. Прирост штурмов вырос в 1.75 раза. Сразу за ними следуют Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) отрезки, — отмечает команда DeepState. Поделиться

Аналитики обращают внимание на то, что отрицательным рекордсменом в январе стал Славянский отрезок.