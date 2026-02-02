Сили оборони змогли вдвічі уповільнити наступ Росії

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, протягом минулого місяця армія Росії змогла захопити лише 245 кв км української території. Що важливо розуміти, це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді 2025 року.

Армія РФ демонструє ознаки виснаження на фронті

Як зазначають українські аналітики, їх здивував той факт, що загальний відсоток падіння активності штурмових дій — лише на 4% менше, ніж було у грудні.

Попри це, чимало бійців ЗСУ розповідають, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж перший місяць зими.

33% всіх штурмів припадає на Покровський відтинок, основний удар противника саме там. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Приріст штурмів виріс в 1.75 рази. Відразу за ними йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) відтинки, — наголошує команда DeepState.

Аналітики звертають увагу на те, що негативним рекордсменом у січні став Слов'янський відтинок.