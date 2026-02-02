Сили оборони змогли вдвічі уповільнити наступ Росії

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, протягом минулого місяця армія Росії змогла захопити лише 245 кв км української території. Що важливо розуміти, це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді 2025 року.
Головні тези:
- Ситуація на фронті вказує на виснаження російських сил.
- Найбільш активним напрямком досі залишається Покровський.
Армія РФ демонструє ознаки виснаження на фронті
Як зазначають українські аналітики, їх здивував той факт, що загальний відсоток падіння активності штурмових дій — лише на 4% менше, ніж було у грудні.
Попри це, чимало бійців ЗСУ розповідають, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж перший місяць зими.
Аналітики звертають увагу на те, що негативним рекордсменом у січні став Слов'янський відтинок.
Що важливо розуміти, саме там на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.
