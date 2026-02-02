Сили оборони змогли вдвічі уповільнити наступ Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони змогли вдвічі уповільнити наступ Росії

ЗСУ
Read in English
Джерело:  DeepState

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, протягом минулого місяця армія Росії змогла захопити лише 245 кв км української території. Що важливо розуміти, це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді 2025 року.

Головні тези:

  • Ситуація на фронті вказує на виснаження російських сил.
  • Найбільш активним напрямком досі залишається Покровський.

Армія РФ демонструє ознаки виснаження на фронті

Як зазначають українські аналітики, їх здивував той факт, що загальний відсоток падіння активності штурмових дій — лише на 4% менше, ніж було у грудні.

Попри це, чимало бійців ЗСУ розповідають, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж перший місяць зими.

33% всіх штурмів припадає на Покровський відтинок, основний удар противника саме там. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Приріст штурмів виріс в 1.75 рази. Відразу за ними йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) відтинки, — наголошує команда DeepState.

Аналітики звертають увагу на те, що негативним рекордсменом у січні став Слов'янський відтинок.

Що важливо розуміти, саме там на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ кинула на штурм "Урал-кабріолет" з піхотою — відео
Армія рФ знову зганьбилася на полі бою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ ударила по Херсону та Черкащині — постраждали 6 людей
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Херсон та Черкащину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 лютого 2026 року

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?