"Дуже небезпечна". Медведєв вигадав привід для застосування ядерної зброї

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову намагається залякати світ ядерною зброєю. Цього разу він почав стверджувати, що Кремль її застосує, якщо "йтиметься про долю країни".

Медведєв знову згадав про ядерну зброю

Ядерна зброя — надзвичайна і дуже небезпечна для долі всього людства, але в той самий час, якщо йтиметься про долю країни, тут жодних сумнівів бути ні в кого не повинно. Дмитро Медведєв Заступник голови Ради безпеки Росії

Попри це, поплічник Путіна почав цинічно запевняти, що країна-агресорка РФ не хоче Третьої світової війни.

На переконання самого Медведєва, "росіяни не божевільні", щоб починати глобальний конфлікт.

На цьому тлі роспропагандисти поцікавилися у нього, чи обговорювали в Кремлі сценарій застосування ядерної зброї проти України.

Росія діє суворо відповідно до своєї ядерної доктрини, де все прописано, і окремо обговорювати застосування цієї зброї нема потреби, — заявив колишній президент РФ.

Він також додав: оскільки досі Москва не застосовувала ядерну зброю, отже, небезпечних загроз для країни досі не було.