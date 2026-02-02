"Дуже небезпечна". Медведєв вигадав привід для застосування ядерної зброї
Категорія
Політика
Дата публікації

"Дуже небезпечна". Медведєв вигадав привід для застосування ядерної зброї

Медведєв знову згадав про ядерну зброю
Read in English
Джерело:  online.ua

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову намагається залякати світ ядерною зброєю. Цього разу він почав стверджувати, що Кремль її застосує,  якщо "йтиметься про долю країни".

Головні тези:

  • Медведєв запевняє, що Росія буде діяти відповідно до своєї ядерної доктрини.
  • Він додав, що можливість використання ядерної зброї проти України не обговорюється в Кремлі.

Медведєв знову згадав про ядерну зброю

Ядерна зброя — надзвичайна і дуже небезпечна для долі всього людства, але в той самий час, якщо йтиметься про долю країни, тут жодних сумнівів бути ні в кого не повинно.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії

Попри це, поплічник Путіна почав цинічно запевняти, що країна-агресорка РФ не хоче Третьої світової війни.

На переконання самого Медведєва, "росіяни не божевільні", щоб починати глобальний конфлікт.

На цьому тлі роспропагандисти поцікавилися у нього, чи обговорювали в Кремлі сценарій застосування ядерної зброї проти України.

Росія діє суворо відповідно до своєї ядерної доктрини, де все прописано, і окремо обговорювати застосування цієї зброї нема потреби, — заявив колишній президент РФ.

Він також додав: оскільки досі Москва не застосовувала ядерну зброю, отже, небезпечних загроз для країни досі не було.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 лютого 2026 року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони змогли вдвічі уповільнити наступ Росії
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готується воювати з Росією ще 5-10 років — інсайдери
В Україні не вірять, що Росія відступить

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?