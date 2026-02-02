"Дуже небезпечна". Медведєв вигадав привід для застосування ядерної зброї

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову намагається залякати світ ядерною зброєю. Цього разу він почав стверджувати, що Кремль її застосує, якщо "йтиметься про долю країни".
Головні тези:
- Медведєв запевняє, що Росія буде діяти відповідно до своєї ядерної доктрини.
- Він додав, що можливість використання ядерної зброї проти України не обговорюється в Кремлі.
Медведєв знову згадав про ядерну зброю
Попри це, поплічник Путіна почав цинічно запевняти, що країна-агресорка РФ не хоче Третьої світової війни.
На переконання самого Медведєва, "росіяни не божевільні", щоб починати глобальний конфлікт.
На цьому тлі роспропагандисти поцікавилися у нього, чи обговорювали в Кремлі сценарій застосування ядерної зброї проти України.
Він також додав: оскільки досі Москва не застосовувала ядерну зброю, отже, небезпечних загроз для країни досі не було.
