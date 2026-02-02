Україна готується воювати з Росією ще 5-10 років — інсайдери
Україна готується воювати з Росією ще 5-10 років — інсайдери

В Україні не вірять, що Росія відступить
Read in English
Джерело:  Le Monde

Попри те, що наразі мирний процес для завершення російської війни у розпалі, українська влада не плекає марних надій на швидке закінчення бойових дій. Редакція видання Le Monde дізналася, що в Україні досі активно будують ешелоновані оборонні лінії, готуючись до продовження війни. 

Головні тези:

  • Українські інженерні підрозділи скаржаться на брак ресурсів.
  • Наразі у них є лише десята частина того, що потрібно для належного будівництва.

В Україні не вірять, що Росія відступить

Як вдалося дізнатися французьким журналістам, українські інженерні підрозділи будують широку лінію фортифікаційних укріплень та перешкод у Дніпропетровській області.

Що важливо розуміти, вона простирається на сотні кілометрів уздовж фронту, але на відстані 35 кілометрів від передових російських позицій.

Кілька рядів колючого дроту, протипіхотних пасток та протитанкових ровів має ширину у 120 метрів. На кілька десятків метрів далі, захована під живоплотом з дерев, лежить друга лінія окопів та підземних укріплень, де українські солдати готуються стримувати російських загарбників вогнем, — пише Le Monde.

На переконання французьких журналістів, активна підготовка українських сил до зустрічі російських загарбників свідчить про те, що жодних надій на успіх Трампа у мирному процесі немає.

Своєю думкою зі ЗМІ поділився представник Державної спеціальної служби транспорту, яка задіяна в будівельних роботах:

Нас чекає ще п'ять чи десять років війни, поки росіяни не знайдуть якусь іншу кістку, щоб гризти. Путіна зупинить не якась так звана мирна угода чи припинення вогню, а груба сила. Розпад Росії або крах режиму.

