Україна готується воювати з Росією ще 5-10 років — інсайдери

Попри те, що наразі мирний процес для завершення російської війни у розпалі, українська влада не плекає марних надій на швидке закінчення бойових дій. Редакція видання Le Monde дізналася, що в Україні досі активно будують ешелоновані оборонні лінії, готуючись до продовження війни.
Головні тези:
- Українські інженерні підрозділи скаржаться на брак ресурсів.
- Наразі у них є лише десята частина того, що потрібно для належного будівництва.
В Україні не вірять, що Росія відступить
Як вдалося дізнатися французьким журналістам, українські інженерні підрозділи будують широку лінію фортифікаційних укріплень та перешкод у Дніпропетровській області.
Що важливо розуміти, вона простирається на сотні кілометрів уздовж фронту, але на відстані 35 кілометрів від передових російських позицій.
На переконання французьких журналістів, активна підготовка українських сил до зустрічі російських загарбників свідчить про те, що жодних надій на успіх Трампа у мирному процесі немає.
Своєю думкою зі ЗМІ поділився представник Державної спеціальної служби транспорту, яка задіяна в будівельних роботах:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-