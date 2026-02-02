Україна готується воювати з Росією ще 5-10 років — інсайдери

Попри те, що наразі мирний процес для завершення російської війни у розпалі, українська влада не плекає марних надій на швидке закінчення бойових дій. Редакція видання Le Monde дізналася, що в Україні досі активно будують ешелоновані оборонні лінії, готуючись до продовження війни.

В Україні не вірять, що Росія відступить

Як вдалося дізнатися французьким журналістам, українські інженерні підрозділи будують широку лінію фортифікаційних укріплень та перешкод у Дніпропетровській області.

Що важливо розуміти, вона простирається на сотні кілометрів уздовж фронту, але на відстані 35 кілометрів від передових російських позицій.

Кілька рядів колючого дроту, протипіхотних пасток та протитанкових ровів має ширину у 120 метрів. На кілька десятків метрів далі, захована під живоплотом з дерев, лежить друга лінія окопів та підземних укріплень, де українські солдати готуються стримувати російських загарбників вогнем, — пише Le Monde. Поширити

На переконання французьких журналістів, активна підготовка українських сил до зустрічі російських загарбників свідчить про те, що жодних надій на успіх Трампа у мирному процесі немає.

Своєю думкою зі ЗМІ поділився представник Державної спеціальної служби транспорту, яка задіяна в будівельних роботах: