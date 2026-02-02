ППО знешкодила 157 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 157 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Read in English

Протягом ночі 1-2 лютого російські загарбники здійснювали атаку на Україну балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Відомо про влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 1 лютого.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, ТОТ Донецьк.

Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ ударила по Херсону та Черкащині — постраждали 6 людей
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Херсон та Черкащину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 лютого 2026 року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони змогли вдвічі уповільнити наступ Росії
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?