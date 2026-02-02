ППО знешкодила 157 цілей під час нової атаки РФ

Протягом ночі 1-2 лютого російські загарбники здійснювали атаку на Україну балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відомо про влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 1 лютого.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, ТОТ Донецьк.
Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
