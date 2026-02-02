ПВО обезвредила 157 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 1-2 февраля российские захватчики совершали атаку на Украину баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 171 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Известно о попадании баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 1 февраля.
На этот раз российские дроны летели с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, ТОТ Донецк.
Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-