ПВО обезвредила 157 целей во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 157 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Читати українською

В течение ночи 1-2 февраля российские захватчики совершали атаку на Украину баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 171 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Известно о попадании баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 1 февраля.

На этот раз российские дроны летели с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, ТОТ Донецк.

Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 157 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

