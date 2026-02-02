ПВО обезвредила 157 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 1-2 февраля российские захватчики совершали атаку на Украину баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 171 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.