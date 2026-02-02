Несмотря на то, что мирный процесс для завершения российской войны в разгаре, украинские власти не питают напрасных надежд на скорое окончание боевых действий. Редакция издания Le Monde узнала, что в Украине еще активно строят эшелонированные оборонные линии, готовясь к продолжению войны.
Главные тезисы
- Украинские инженерные подразделения жалуются на нехватку ресурсов.
- Пока у них есть только десятая часть того, что нужно для надлежащего строительства.
В Украине не верят, что Россия отступит
Как удалось узнать французским журналистам, украинские инженерные подразделения строят широкую линию крепостных укреплений и препятствий в Днепропетровской области.
Что важно понимать, она простирается на сотни километров вдоль фронта, но в 35 километрах от передовых российских позиций.
По мнению французских журналистов, активная подготовка украинских сил к встрече российских захватчиков свидетельствует о том, что никаких надежд на успех Трампа в мирном процессе нет.
Своим мнением со СМИ поделился представитель Государственной специальной службы транспорта, задействованной в строительных работах:
