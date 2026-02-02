Несмотря на то, что мирный процесс для завершения российской войны в разгаре, украинские власти не питают напрасных надежд на скорое окончание боевых действий. Редакция издания Le Monde узнала, что в Украине еще активно строят эшелонированные оборонные линии, готовясь к продолжению войны.

В Украине не верят, что Россия отступит

Как удалось узнать французским журналистам, украинские инженерные подразделения строят широкую линию крепостных укреплений и препятствий в Днепропетровской области.

Что важно понимать, она простирается на сотни километров вдоль фронта, но в 35 километрах от передовых российских позиций.

Несколько рядов колючей проволоки, противопехотных ловушек и противотанковых рвов шириной 120 метров. На несколько десятков метров дальше, спрятанная под живой изгородью из деревьев, лежит вторая линия окопов и подземных укреплений, где украинские солдаты готовятся сдерживать российских захватчиков огнем, — пишет Le Monde. Поделиться

По мнению французских журналистов, активная подготовка украинских сил к встрече российских захватчиков свидетельствует о том, что никаких надежд на успех Трампа в мирном процессе нет.

Своим мнением со СМИ поделился представитель Государственной специальной службы транспорта, задействованной в строительных работах: