Украина готовится воевать с Россией еще 5-10 лет — инсайдеры
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готовится воевать с Россией еще 5-10 лет — инсайдеры

В Украине не верят, что Россия отступит
Источник:  Le Monde

Несмотря на то, что мирный процесс для завершения российской войны в разгаре, украинские власти не питают напрасных надежд на скорое окончание боевых действий. Редакция издания Le Monde узнала, что в Украине еще активно строят эшелонированные оборонные линии, готовясь к продолжению войны.

Главные тезисы

  • Украинские инженерные подразделения жалуются на нехватку ресурсов.
  • Пока у них есть только десятая часть того, что нужно для надлежащего строительства.

В Украине не верят, что Россия отступит

Как удалось узнать французским журналистам, украинские инженерные подразделения строят широкую линию крепостных укреплений и препятствий в Днепропетровской области.

Что важно понимать, она простирается на сотни километров вдоль фронта, но в 35 километрах от передовых российских позиций.

Несколько рядов колючей проволоки, противопехотных ловушек и противотанковых рвов шириной 120 метров. На несколько десятков метров дальше, спрятанная под живой изгородью из деревьев, лежит вторая линия окопов и подземных укреплений, где украинские солдаты готовятся сдерживать российских захватчиков огнем, — пишет Le Monde.

По мнению французских журналистов, активная подготовка украинских сил к встрече российских захватчиков свидетельствует о том, что никаких надежд на успех Трампа в мирном процессе нет.

Своим мнением со СМИ поделился представитель Государственной специальной службы транспорта, задействованной в строительных работах:

Нас ждет еще пять или десять лет войны, пока россияне не найдут какую-нибудь другую кость, чтобы грызть. Путина остановит не какое-то так называемое мирное соглашение или прекращение огня, а грубая сила. Распад России или крушение режима.

