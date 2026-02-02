Каллас предупредила, что переговоры по Украине свернули не туда
Каллас предупредила, что переговоры по Украине свернули не туда

Каллас не понимает, почему к болезненным уступкам склоняют только Украину
Источник:  The Guardian

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что концентрация внимания на уступках Украины в войне приводит к размытию предела ответственности России за ее агрессию.

  • Давление на Украину для осуществления болезненных уступок может обострить ситуацию.
  • Каллас отметила важность ограничения военных сил и ядерного оружия России.

Каллас не понимает, почему к болезненным уступкам склоняют только Украину

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что прямо сейчас на Украину оказывается огромное давление, чтобы они пошла на очень болезненные уступки.

По убеждению Каллас, это может привести к размытию всеобщей картины войны.

Если упомянуть последние 100 лет, Россия напала по меньшей мере на 19 стран, некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

Кая Каллас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности

Каллас настаивает на том, чтобы Европа активнее добивалась уступок от страны-агрессорки.

В первую очередь речь идет об ограничении ее военных сил, армии и ядерного оружия.

Глава европейской дипломатии считает, что Кремль хочет сконцентрироваться на переговорах с США во избежание сложных разговоров.

Сейчас команда Путина убеждена, что "разговоры с американцами [помогают] им [с] максималистскими требованиями, которых они даже не достигли военным путем".

