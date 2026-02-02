Глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что концентрация внимания на уступках Украины в войне приводит к размытию предела ответственности России за ее агрессию.

Каллас не понимает, почему к болезненным уступкам склоняют только Украину

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что прямо сейчас на Украину оказывается огромное давление, чтобы они пошла на очень болезненные уступки.

По убеждению Каллас, это может привести к размытию всеобщей картины войны.

Если упомянуть последние 100 лет, Россия напала по меньшей мере на 19 стран, некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Кая Каллас Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности

Каллас настаивает на том, чтобы Европа активнее добивалась уступок от страны-агрессорки.

В первую очередь речь идет об ограничении ее военных сил, армии и ядерного оружия.

Глава европейской дипломатии считает, что Кремль хочет сконцентрироваться на переговорах с США во избежание сложных разговоров.