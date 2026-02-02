Зеленский объявил о возобновлении состояния энергосистемы после технологической аварии

2 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинские энергетики и ремонтные бригады смогли полностью восстановить состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии 31 января. Несмотря на то, что работа системы стабилизирована, из-за чрезвычайно холодной погоды и ударов РФ остается много вызовов.

Зеленский провел селектор касательно ситуации в Украине

По словам президента, за прошедшие сутки произошли новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах.

Тем не менее, как отметил Зеленский, целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было.

В последние дни враг сконцентрировался на терроре против украинской логистики, прежде всего железнодорожной.

Зафиксированы удары на Днепровщине и Запорожье — именно по объектам железной дороги.

В Киеве до сих пор более 200 домов без отопления — в основном это последствия аварий. Для ремонтной работы привлечены бригады из многих регионов Украины, всего работают более двухсот таких ремонтных бригад. Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также добавил, что отдельное поручение от него получило Укрэнерго — оно касается части Одесской области.

Прежде всего, речь идет о том, что графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа зданий с электроотоплением.