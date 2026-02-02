Зеленский объявил о возобновлении состояния энергосистемы после технологической аварии

2 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинские энергетики и ремонтные бригады смогли полностью восстановить состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии 31 января. Несмотря на то, что работа системы стабилизирована, из-за чрезвычайно холодной погоды и ударов РФ остается много вызовов.
Главные тезисы
- Областные руководители получили поручение проверить базовые станции связи.
- Зеленский поблагодарил все службы за работу в сверхсложных условиях.
Зеленский провел селектор касательно ситуации в Украине
По словам президента, за прошедшие сутки произошли новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах.
Тем не менее, как отметил Зеленский, целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было.
В последние дни враг сконцентрировался на терроре против украинской логистики, прежде всего железнодорожной.
Зафиксированы удары на Днепровщине и Запорожье — именно по объектам железной дороги.
Глава государства также добавил, что отдельное поручение от него получило Укрэнерго — оно касается части Одесской области.
Прежде всего, речь идет о том, что графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа зданий с электроотоплением.
