В Украине началась верификация терминалов Starlink
Категория
Технологии
Дата публикации

В Украине началась верификация терминалов Starlink

Михаил Федоров
Верификация терминалов Starlink уже стартовала
Read in English
Читати українською

2 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Кабмин принял постановление о внедрении “белого списка” для терминалов спутникового Starlink. Это означает, что в ближайшем будущем в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а остальное просто отключат.

Главные тезисы

  • Процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост.
  • Для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.

Верификация терминалов Starlink уже стартовала

По словам Михаила Федорова, это решение — ответ на использование врагом Starlink.

Глава Минобороны Украины обращает внимание на то, что вражеские беспилотники, каторые оснащены терминалом, очень сложно сбить.

Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях. Единственное техническое решение для противодействия — введение «белого списка» и авторизация всех терминалов.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Эта инициатива будет реализована во взаимодействии со SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

Михаил Федоров обещает, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост.

Для этого понадобится лишь один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно, быстро и без лишней бюрократии.

Что касается бизнеса, то здесь также будет предусмотрен простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале Дія.

Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные аккаунтов — только уберечь свой терминал от блокировки, внеся его в «белый список».

Министр обороны добавил, что подробная инструкция для регистрации терминалов будет обнародована в ближайшее время.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров анонсировал масштабную "охоту" на российских операторов дронов
Федоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Флэш стал советником министра обороны Федорова
Михаил Федоров
Федоров усиливает свою команду советников
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Революция на поле боя". В России паникуют из-за решения Федорова
Федоров спровоцировал новый переполох среди россиян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?