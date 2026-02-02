В Украине началась верификация терминалов Starlink

2 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Кабмин принял постановление о внедрении “белого списка” для терминалов спутникового Starlink. Это означает, что в ближайшем будущем в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а остальное просто отключат.

Верификация терминалов Starlink уже стартовала

По словам Михаила Федорова, это решение — ответ на использование врагом Starlink.

Глава Минобороны Украины обращает внимание на то, что вражеские беспилотники, каторые оснащены терминалом, очень сложно сбить.

Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях. Единственное техническое решение для противодействия — введение «белого списка» и авторизация всех терминалов. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Эта инициатива будет реализована во взаимодействии со SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

Михаил Федоров обещает, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост.

Для этого понадобится лишь один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно, быстро и без лишней бюрократии.

Что касается бизнеса, то здесь также будет предусмотрен простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале Дія.

Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные аккаунтов — только уберечь свой терминал от блокировки, внеся его в «белый список». Поделиться

Министр обороны добавил, что подробная инструкция для регистрации терминалов будет обнародована в ближайшее время.