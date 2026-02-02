В Украине началась верификация терминалов Starlink

2 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Кабмин принял постановление о внедрении “белого списка” для терминалов спутникового Starlink. Это означает, что в ближайшем будущем в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а остальное просто отключат.
Главные тезисы
- Процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост.
- Для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.
Верификация терминалов Starlink уже стартовала
По словам Михаила Федорова, это решение — ответ на использование врагом Starlink.
Глава Минобороны Украины обращает внимание на то, что вражеские беспилотники, каторые оснащены терминалом, очень сложно сбить.
Эта инициатива будет реализована во взаимодействии со SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.
Михаил Федоров обещает, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост.
Для этого понадобится лишь один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно, быстро и без лишней бюрократии.
Что касается бизнеса, то здесь также будет предусмотрен простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале Дія.
Министр обороны добавил, что подробная инструкция для регистрации терминалов будет обнародована в ближайшее время.
