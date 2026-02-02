В Україні почалася верифікація терміналів Starlink

2 лютого міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що Кабмін ухвалив постанову щодо впровадження “білого списку” для терміналів супутникового Starlink. Це означає, що в найближчому майбутньому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а все інше просто відключать.

Верифікація терміналів Starlink уже стартувала

За словами Михайла Федорова, це рішення — відповідь на використання ворогом Starlink.

Глава Міноборони України звертає увагу на те, що ворожі безпілотники, як оснащені терміналом, дуже складно збити.

Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів. Михайло Федоров Міністр оборони України

Ця ініціатива буде реалізована у взаємодії зі SpaceX, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Михайло Федоров обіцяє, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.

Для цього знадобиться здійснити лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії.

Що стосуєтьсч бізнесу, то тут також буде передбачений простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія.

Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список».

Міністр оборони додав, що детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде оприлюднена найближчим часом.