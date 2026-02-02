В Україні почалася верифікація терміналів Starlink

2 лютого міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що Кабмін ухвалив постанову щодо впровадження “білого списку” для терміналів супутникового Starlink. Це означає, що в найближчому майбутньому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а все інше просто відключать.
Головні тези:
- Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.
- Для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA.
Верифікація терміналів Starlink уже стартувала
За словами Михайла Федорова, це рішення — відповідь на використання ворогом Starlink.
Глава Міноборони України звертає увагу на те, що ворожі безпілотники, як оснащені терміналом, дуже складно збити.
Ця ініціатива буде реалізована у взаємодії зі SpaceX, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.
Михайло Федоров обіцяє, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.
Для цього знадобиться здійснити лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії.
Що стосуєтьсч бізнесу, то тут також буде передбачений простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія.
Міністр оборони додав, що детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде оприлюднена найближчим часом.
