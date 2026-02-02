В Україні почалася верифікація терміналів Starlink
Категорія
Технології
Дата публікації

В Україні почалася верифікація терміналів Starlink

Михайло Федоров
Верифікація терміналів Starlink уже стартувала
Read in English

2 лютого міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що Кабмін ухвалив постанову щодо впровадження “білого списку” для терміналів супутникового Starlink. Це означає, що в найближчому майбутньому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а все інше просто відключать.

Головні тези:

  • Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. 
  •  Для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. 

Верифікація терміналів Starlink уже стартувала

За словами Михайла Федорова, це рішення — відповідь на використання ворогом Starlink.

Глава Міноборони України звертає увагу на те, що ворожі безпілотники, як оснащені терміналом, дуже складно збити.

Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Ця ініціатива буде реалізована у взаємодії зі SpaceX, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Михайло Федоров обіцяє, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим.

Для цього знадобиться здійснити лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії.

Що стосуєтьсч бізнесу, то тут також буде передбачений простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія.

Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список».

Міністр оборони додав, що детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде оприлюднена найближчим часом.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров анонсував масштабне "полювання" на російських операторів дронів
Україна змінює підхід у веденні війни проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Флеш став радником міністра оборони Федорова
Михайло Федоров
Федоров посилює свою команду радників
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Революція на полі бою". У Росії панікують через рішення Федорова
Федоров спровокував новий переполох серед росіян

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?