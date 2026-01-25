Флеш став радником міністра оборони Федорова

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що Сергій Флеш Бескрестнов приєднався до команди його радників з технологічних напрямів оборони.

Федоров посилює свою команду радників

За словами міністра, сам Флеш — один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника.

Ні для кого не секрет, Сергій Бескрестнов працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

Експертиза Флеша — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Михайло Федоров Міністр оборони України

Ключове завдання наразі — суттєво знизити ефективність російських атак і захистити наших людей.

Не можна також забувати про розвиток РЕБ, адже, як зазначив міністра, у війні виграє той, хто швидше адаптується.

Як зазначив Федоров, Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони.

Насамперед йдеться про роботу з трофейною технікою ворога.

Також у центрі уваги — експертна оцінка нових військових розробок.