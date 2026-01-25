Флеш став радником міністра оборони Федорова
Флеш став радником міністра оборони Федорова

Михайло Федоров
Федоров посилює свою команду радників
Read in English

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що Сергій Флеш Бескрестнов приєднався до команди його радників з технологічних напрямів оборони.

Головні тези:

  • Експертиза Флеша — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка.
  • Паралельно Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони.

Федоров посилює свою команду радників

За словами міністра, сам Флеш — один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника.

Ні для кого не секрет, Сергій Бескрестнов працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

Експертиза Флеша — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Ключове завдання наразі — суттєво знизити ефективність російських атак і захистити наших людей.

Не можна також забувати про розвиток РЕБ, адже, як зазначив міністра, у війні виграє той, хто швидше адаптується.

Як зазначив Федоров, Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони.

Насамперед йдеться про роботу з трофейною технікою ворога.

Також у центрі уваги — експертна оцінка нових військових розробок.

Нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз. Сьогодні війна — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою, — пояснив Федоров.

