Флэш стал советником министра обороны Федорова

Министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Сергей Флеш Бескрестнов присоединился к команде его советников по технологическим направлениям обороны.

Федоров усиливает свою команду советников

По словам министра, сам Флеш — один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника.

Ни для кого не секрет, что Сергей Бескрестнов работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.

Экспертиза Флеша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Ключевая задача — существенно снизить эффективность российских атак и защитить наших людей.

Нельзя также забывать о развитии РЭБ, ведь, как отметил министр, в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется.

Как отметил Федоров, Флэш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны.

В первую очередь речь идет о работе с трофейной техникой врага.

Также в центре внимания — экспертная оценка новых военных разработок.