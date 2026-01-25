Флэш стал советником министра обороны Федорова
Флэш стал советником министра обороны Федорова

Михаил Федоров
Федоров усиливает свою команду советников
Министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Сергей Флеш Бескрестнов присоединился к команде его советников по технологическим направлениям обороны.

Главные тезисы

  • Экспертиза Флеша – радиосвязь, системы РЭБ и разведка.
  • Параллельно Флэш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны.

Федоров усиливает свою команду советников

По словам министра, сам Флеш — один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника.

Ни для кого не секрет, что Сергей Бескрестнов работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.

Экспертиза Флеша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Ключевая задача — существенно снизить эффективность российских атак и защитить наших людей.

Нельзя также забывать о развитии РЭБ, ведь, как отметил министр, в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется.

Как отметил Федоров, Флэш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны.

В первую очередь речь идет о работе с трофейной техникой врага.

Также в центре внимания — экспертная оценка новых военных разработок.

Нам нужны не «идеи на бумаге», а реально работающие в бою решения уже сейчас. Сегодня война — это математика, технологии и быстрота принятия решений. Мы не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее, — пояснил Федоров.

