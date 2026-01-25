Флэш стал советником министра обороны Федорова

Министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Сергей Флеш Бескрестнов присоединился к команде его советников по технологическим направлениям обороны.
Главные тезисы
- Экспертиза Флеша – радиосвязь, системы РЭБ и разведка.
- Параллельно Флэш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны.
Федоров усиливает свою команду советников
По словам министра, сам Флеш — один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника.
Ни для кого не секрет, что Сергей Бескрестнов работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.
Ключевая задача — существенно снизить эффективность российских атак и защитить наших людей.
Нельзя также забывать о развитии РЭБ, ведь, как отметил министр, в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется.
Как отметил Федоров, Флэш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны.
В первую очередь речь идет о работе с трофейной техникой врага.
Также в центре внимания — экспертная оценка новых военных разработок.
