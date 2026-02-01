"Революція на полі бою". У Росії панікують через рішення Федорова

У ворожих чатах та групах ми бачимо активності, всіх закликають реєструвати Старлінк. Після реєстрації термінал ідентифікуватиметься, як українська і не потрапить у блокування. Як швидко це може настати? Якщо йдеться про блокування, то, швидше за все, протягом найближчих двох тижнів ми зможемо побачити деякі подібності відключень, — бідкаються росіяни.