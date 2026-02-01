"Революція на полі бою". У Росії панікують через рішення Федорова
Джерело:  online.ua

У російських провоєнних телеграм-каналах активно обговорюють рішення міністра оборони України Михайла Федорова щодо запуску системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам. Фактично йдеться про те, що росіяни остаточно втратять доступ до Starlink.

Головні тези:

  • Незабаром будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. 
  • У Росії розуміють, що це станеться протягом найближчих двох тижнів.

Своє занепокоєння вирішив не приховувавати популярний у Росії телеграм-канал “Архангел спецназа”.

Його, до слова, читають понад 1 млн 100 тисяч людей.

Новий міністр оборони України вже творить революцію на полі бою. Михайло Федоров запустив процес протидії нашим ударним дронам на території України зі Старлінками, а також боротьбу з польовим інтернетом через той самий Старлінк, — скаржаться росіяни.

За їхніми словами, уже почалося уповільнення терміналів Старлінк.

Ба більше, російські БПЛА з терміналами -стали більш вразливими для ворожих засобів ППО, адже їх швидкість скоротили до 75 км/год.

У ворожих чатах та групах ми бачимо активності, всіх закликають реєструвати Старлінк. Після реєстрації термінал ідентифікуватиметься, як українська і не потрапить у блокування. Як швидко це може настати? Якщо йдеться про блокування, то, швидше за все, протягом найближчих двох тижнів ми зможемо побачити деякі подібності відключень, — бідкаються росіяни.

