"Революція на полі бою". У Росії панікують через рішення Федорова

У російських провоєнних телеграм-каналах активно обговорюють рішення міністра оборони України Михайла Федорова щодо запуску системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам. Фактично йдеться про те, що росіяни остаточно втратять доступ до Starlink.
Головні тези:
- Незабаром будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.
- У Росії розуміють, що це станеться протягом найближчих двох тижнів.
Федоров спровокував новий переполох серед росіян
Своє занепокоєння вирішив не приховувавати популярний у Росії телеграм-канал “Архангел спецназа”.
Його, до слова, читають понад 1 млн 100 тисяч людей.
За їхніми словами, уже почалося уповільнення терміналів Старлінк.
Ба більше, російські БПЛА з терміналами -стали більш вразливими для ворожих засобів ППО, адже їх швидкість скоротили до 75 км/год.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-