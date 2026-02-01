Генштаб ЗСУ оголосив про нові успіхи українських військ

1 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що завдяки злагодженим зусиллям Сил оборони України вдалося успішно уразити ремонтну базу, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти російських загарбників.

Що відомо про нові діпстрайки українських військ

З метою скорочення наступальних можливостей армії РФ підрозділи Сил оборони України завдали ударів одразу по кількох військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та території РФ.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, українські воїни успішно атакували ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку росіян.

У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БпЛА ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника. Поширити

Ба більше, вказано, що 31 січня українські воїни вдарили по пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Нєкісліца Курської області РФ.

Також під удар Сил оборони України потрапило зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області.

Наслідки цих діпстрайків наразі уточнюються й будуть оголошені згодом.