Росія завдала удару по пологовому в Запоріжжі

1 лютого російські загарбники вдарили по пологовому будинку Запоріжжя. Згідно з останніми даними, постраждали 6 людей, зокрема 2 жінок.

Росія знову атакувала пологовий будинок

Про нову російську атаку повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по пологовому — ще один доказ війни, спрямованої проти життя!

Іван Федоров

Згідно з його даними, постраждали 6 людей, серед яких двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Іван Федоров таакож додав, що наразі всім надається необхідна допомога.

Близько 12:36 очільник ОВА попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Також відомо, що вночі 1 лютого російські загарбники завдалу удару по території одного з підприємств на північно-східних околицях Чернігова.

За словами місцевої влади, серед цивільного населення постраждалих немає.