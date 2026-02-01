Росія завдала удару по пологовому в Запоріжжі

1 лютого російські загарбники вдарили по пологовому будинку Запоріжжя. Згідно з останніми даними, постраждали 6 людей, зокрема 2 жінок.
Головні тези:
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив факт атаки.
- Він також попередив про загрозу ударів балістичними ракетами.
Росія знову атакувала пологовий будинок
Про нову російську атаку повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згідно з його даними, постраждали 6 людей, серед яких двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.
Іван Федоров таакож додав, що наразі всім надається необхідна допомога.
Близько 12:36 очільник ОВА попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
Також відомо, що вночі 1 лютого російські загарбники завдалу удару по території одного з підприємств на північно-східних околицях Чернігова.
За словами місцевої влади, серед цивільного населення постраждалих немає.
