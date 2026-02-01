Росія завдала удару по пологовому в Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала удару по пологовому в Запоріжжі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія знову атакувала пологовий будинок
Read in English

1 лютого російські загарбники вдарили по пологовому будинку Запоріжжя. Згідно з останніми даними, постраждали 6 людей, зокрема 2 жінок.

Головні тези:

  • Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив факт атаки.
  • Він також попередив про загрозу ударів балістичними ракетами.

Росія знову атакувала пологовий будинок

Про нову російську атаку повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по пологовому — ще один доказ війни, спрямованої проти життя!

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Згідно з його даними, постраждали 6 людей, серед яких двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Іван Федоров таакож додав, що наразі всім надається необхідна допомога.

Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару, — додав він.

Близько 12:36 очільник ОВА попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Також відомо, що вночі 1 лютого російські загарбники завдалу удару по території одного з підприємств на північно-східних околицях Чернігова.

За словами місцевої влади, серед цивільного населення постраждалих немає.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 2 пункти управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує нову атаку вглиб України
Путін
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink
Маск виконує обіцянку, яку дав Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?