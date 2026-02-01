Россия нанесла удар по роддому в Запорожье

1 февраля российские захватчики ударили по роддому Запорожья. Согласно последним данным, пострадали 6 человек, в том числе 2 женщин.
Главные тезисы
- Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт атаки.
- Он также предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Россия снова атаковала роддом
О новой российской атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Согласно его данным, пострадали 6 человек, среди которых две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.
Иван Федоров также добавил, что всем оказывается необходимая помощь.
Около 12:36 глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
Также известно, что ночью 1 февраля российские захватчики нанесли удар по территории одного из предприятий на северо-восточных окраинах Чернигова.
По словам местных властей, среди гражданского населения пострадавших нет.
