Россия нанесла удар по роддому в Запорожье

1 февраля российские захватчики ударили по роддому Запорожья. Согласно последним данным, пострадали 6 человек, в том числе 2 женщин.

Россия снова атаковала роддом

О новой российской атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по роддому — еще одно доказательство войны, направленной против жизни!

Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Согласно его данным, пострадали 6 человек, среди которых две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Иван Федоров также добавил, что всем оказывается необходимая помощь.

Около 12:36 глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Также известно, что ночью 1 февраля российские захватчики нанесли удар по территории одного из предприятий на северо-восточных окраинах Чернигова.

По словам местных властей, среди гражданского населения пострадавших нет.