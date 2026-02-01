Россия нанесла удар по роддому в Запорожье
Россия нанесла удар по роддому в Запорожье

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Read in English
Читати українською

1 февраля российские захватчики ударили по роддому Запорожья. Согласно последним данным, пострадали 6 человек, в том числе 2 женщин.

Главные тезисы

  • Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт атаки.
  • Он также предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.

О новой российской атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по роддому — еще одно доказательство войны, направленной против жизни!

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Согласно его данным, пострадали 6 человек, среди которых две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Иван Федоров также добавил, что всем оказывается необходимая помощь.

Среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара, — добавил он.

Около 12:36 глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Также известно, что ночью 1 февраля российские захватчики нанесли удар по территории одного из предприятий на северо-восточных окраинах Чернигова.

По словам местных властей, среди гражданского населения пострадавших нет.

