Генштаб ВСУ объявил о новых успехах украинских войск

1 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что благодаря слаженным усилиям Сил обороны Украины удалось успешно поразить ремонтную базу, пункты управления БПЛА и другие военные объекты российских захватчиков.

Что известно о новых дипстрайках украинских войск

С целью сокращения наступательных возможностей армии РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли удары сразу по нескольким военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на ТОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, украинские воины успешно атаковали ремонтную базу подразделения из состава инженерно-саперного полка россиян.

В Донецкой области, в районе города Мирноград, произведено поражение пункта управления БПЛА врага, командно-наблюдательного пункта роты, а также сосредоточение живой силы противника.

Более того, указано, что 31 января украинские воины ударили по пункту управления БпЛА противника в районе н.п. Некислица Курской области РФ.

Также под удар Сил обороны Украины попало сосредоточение живой силы противника в районе Троебортного Брянской области.

Последствия этих дипстрайков уточняются и будут объявлены впоследствии.