Генштаб ВСУ объявил о новых успехах украинских войск

1 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что благодаря слаженным усилиям Сил обороны Украины удалось успешно поразить ремонтную базу, пункты управления БПЛА и другие военные объекты российских захватчиков.
Главные тезисы
- Последствия этих дипстрайков уточняются.
- 31 января на фронте произошло 338 боевых столкновений.
Что известно о новых дипстрайках украинских войск
С целью сокращения наступательных возможностей армии РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли удары сразу по нескольким военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.
Как сообщает Генштаб ВСУ, на ТОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, украинские воины успешно атаковали ремонтную базу подразделения из состава инженерно-саперного полка россиян.
Более того, указано, что 31 января украинские воины ударили по пункту управления БпЛА противника в районе н.п. Некислица Курской области РФ.
Также под удар Сил обороны Украины попало сосредоточение живой силы противника в районе Троебортного Брянской области.
Последствия этих дипстрайков уточняются и будут объявлены впоследствии.
