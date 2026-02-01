Україна та Starlink знайшли спосіб для боротьби з російськими дронами

1 лютого міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що його команда спільно зі Starlink вже ухвалили перші рішення, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими безпілотниками, однак це лише початок.

Про що домовилися Україна та Starlink

Михайло Федоров уже анонсував наступний крок на цьому шляху.

За його словами, йдеться про повноцінний запуск системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено. Михайло Федоров Міністр оборони України

Він також запевнив, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів.

Як зазначив Михайло Федоров, детальні інструкції будуть оприлюднені найближчим часом.

Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців, — додав міністр оборони України.

Що важливо розуміти, 15 січня 2026 року вперше було зафіксовано факт управління російським безпілотником БМ-35 через супутниковий інтернет Starlink.

На це звернув увагу радник міністра оборони та експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Після цього Федоров публічно закликав Ілона Маска втрутися у цю ситуацію та посприяти її вирішенню.