Украина и Starlink нашли способ борьбы с российскими дронами

1 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что его команда совместно со Starlink уже приняла первые решения, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими беспилотниками, однако это только начало.
Главные тезисы
- Федоров анонсировал запуск системы, которая откроет доступ к сети только авторизованным пользователям.
- Процесс регистрации Starlink для украинских пользователей будет быстрым и удобным.
О чем договорились Украина и Starlink
Михаил Фёдоров уже анонсировал следующий шаг на этом пути.
По его словам, речь идет о полноценном запуске системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.
Он также заверил, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.
Как отметил Михаил Федоров, подробные инструкции будут обнародованы в ближайшее время.
Что важно понимать, 15 января 2026 впервые был зафиксирован факт управления российским беспилотником БМ-35 через спутниковый интернет Starlink.
На это обратил внимание советник министра обороны и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.
После этого Федоров публично призвал Илона Маска вмешаться в эту ситуацию и помочь ее разрешению.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-