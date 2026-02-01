Украина и Starlink нашли способ борьбы с российскими дронами
Украина и Starlink нашли способ борьбы с российскими дронами

Михаил Федоров
О чем договорились Украина и Starlink
1 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что его команда совместно со Starlink уже приняла первые решения, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими беспилотниками, однако это только начало.

Главные тезисы

  • Федоров анонсировал запуск системы, которая откроет доступ к сети только авторизованным пользователям.
  • Процесс регистрации Starlink для украинских пользователей будет быстрым и удобным.

О чем договорились Украина и Starlink

Михаил Фёдоров уже анонсировал следующий шаг на этом пути.

По его словам, речь идет о полноценном запуске системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей о регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Он также заверил, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.

Как отметил Михаил Федоров, подробные инструкции будут обнародованы в ближайшее время.

Благодарим Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев, — добавил министр обороны Украины.

Что важно понимать, 15 января 2026 впервые был зафиксирован факт управления российским беспилотником БМ-35 через спутниковый интернет Starlink.

На это обратил внимание советник министра обороны и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

После этого Федоров публично призвал Илона Маска вмешаться в эту ситуацию и помочь ее разрешению.

