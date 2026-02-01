"Революция на поле боя". В России паникуют из-за решения Федорова

Во вражеских чатах и группах мы видим активности, всех призывают регистрировать Старлинк. После регистрации терминал будет идентифицироваться, как украинский и не попадет в блокировку. Как скоро это может наступить? Если речь идет о блокировке, то, скорее всего, в ближайшие две недели мы сможем увидеть некоторые подобия отключений, — жалуются россияне.