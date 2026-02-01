"Революция на поле боя". В России паникуют из-за решения Федорова

В российских провоенных телеграмм-каналах активно обсуждают решение министра обороны Украины Михаила Федорова о запуске системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Фактически речь идет о том, что россияне окончательно останутся без доступа к Starlink.
Главные тезисы
- В скором времени будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.
- В России понимают, что это произойдет в ближайшие две недели.
Федоров спровоцировал новый переполох среди россиян
Свое беспокойство решил не скрывать популярный в России телеграмм-канал "Архангел спецназа".
Его, к слову, читают более 1 млн. 100 тысяч человек.
По их словам, уже началось замедление терминалов Старлинк.
Более того, российские БПЛА с терминалами стали более уязвимыми для вражеских средств ПВО, ведь их скорость сократили до 75 км/ч.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-