"Революция на поле боя". В России паникуют из-за решения Федорова
В российских провоенных телеграмм-каналах активно обсуждают решение министра обороны Украины Михаила Федорова о запуске системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Фактически речь идет о том, что россияне окончательно останутся без доступа к Starlink.

Главные тезисы

  • В скором времени будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.
  • В России понимают, что это произойдет в ближайшие две недели.

Свое беспокойство решил не скрывать популярный в России телеграмм-канал "Архангел спецназа".

Его, к слову, читают более 1 млн. 100 тысяч человек.

Новый министр обороны Украины уже творит революцию на поле боя. Михаил Федоров запустил процесс противодействия нашим ударным дронам на территории Украины со Старлинками, а также борьбу с полевым интернетом через тот же Старлинк, — жалуются россияне.

По их словам, уже началось замедление терминалов Старлинк.

Более того, российские БПЛА с терминалами стали более уязвимыми для вражеских средств ПВО, ведь их скорость сократили до 75 км/ч.

Во вражеских чатах и группах мы видим активности, всех призывают регистрировать Старлинк. После регистрации терминал будет идентифицироваться, как украинский и не попадет в блокировку. Как скоро это может наступить? Если речь идет о блокировке, то, скорее всего, в ближайшие две недели мы сможем увидеть некоторые подобия отключений, — жалуются россияне.

