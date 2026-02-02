Зеленський оголосив про відновлення стану енергосистеми після технологічної аварії

2 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики та ремонтні бригади змогли повністю відновити стан енергосистеми, який був до технологічної аварії 31 січня. Попри те, що робота системи стабілізована, через надзвичайно холодну погоду та удари РФ залишається багато викликів.

Зеленський провів селектор щодо ситуації в Україні

За словами президента, протягом минулої доби відбулися нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах.

Попри це, як зазначив Зеленський, цілеспрямованих ударів російських ракет і “шахедів” по енергетичній інфраструктурі не було.

Останніми днями ворог сконцентрувався на терорі проти української логістики, передусім залізничної.

Зафіксовані удари на Дніпровщині та в Запоріжжі — саме по об’єктах залізниці.

У Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення — в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад. Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також додав, що окреме доручення від нього отримало Укренерго — воно стосується частини Одеської області.

Насамперед йдеться про те, що графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.