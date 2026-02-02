Дрони врятували українських бійців із полону біля Покровська — відео

Під час бою за Покровськ українські воїни ризикували потрапити в полон до російських загарбників, які оточили їх з усіх боків. Однак у цій надскладній ситуації не розгубилися їхні побратими та кинули на підмогу рій дронів.
Головні тези:
- Українські воїни змогли вирватися з ворожого полону та врятувати свої життя.
- Особовий склад ворога вдалося успішно ліквідувати.
Українські воїни використали дрони для порятунку побратимів
Успішну операцію спільними зусиллями змогли реалізувати 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
За словами бійців, одразу чотирьох українських воїнів захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.
Через деякий час групу ворога виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.
Після того, як росіяни помітили наближення рою FPV-дронів, вони не лише були дезорієнтовані, а й забули за українських полонених.
Це дало можливість українським воїнам скористатися моментом та вирватися з лабет ворога.
Солдати РФ спробували сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.
Як наслідок — усіх російських загарбників вдалося успішно ліквідувати.
