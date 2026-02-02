Дрони врятували українських бійців із полону біля Покровська — відео

Під час бою за Покровськ українські воїни ризикували потрапити в полон до російських загарбників, які оточили їх з усіх боків. Однак у цій надскладній ситуації не розгубилися їхні побратими та кинули на підмогу рій дронів.

Українські воїни використали дрони для порятунку побратимів

Успішну операцію спільними зусиллями змогли реалізувати 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За словами бійців, одразу чотирьох українських воїнів захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.

Через деякий час групу ворога виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів. Поширити

Після того, як росіяни помітили наближення рою FPV-дронів, вони не лише були дезорієнтовані, а й забули за українських полонених.

Це дало можливість українським воїнам скористатися моментом та вирватися з лабет ворога.

Солдати РФ спробували сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.