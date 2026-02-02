Дрони врятували українських бійців із полону біля Покровська — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрони врятували українських бійців із полону біля Покровська — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські воїни використали дрони для порятунку побратимів
Read in English

Під час бою за Покровськ українські воїни ризикували потрапити в полон до російських загарбників, які оточили їх з усіх боків. Однак у цій надскладній ситуації не розгубилися їхні побратими та кинули на підмогу рій дронів.

Головні тези:

  • Українські воїни змогли вирватися з ворожого полону та врятувати свої життя.
  • Особовий склад ворога вдалося успішно ліквідувати.

Українські воїни використали дрони для порятунку побратимів

Успішну операцію спільними зусиллями змогли реалізувати 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За словами бійців, одразу чотирьох українських воїнів захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.

Через деякий час групу ворога виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Після того, як росіяни помітили наближення рою FPV-дронів, вони не лише були дезорієнтовані, а й забули за українських полонених.

Це дало можливість українським воїнам скористатися моментом та вирватися з лабет ворога.

Солдати РФ спробували сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.

Як наслідок — усіх російських загарбників вдалося успішно ліквідувати.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готується воювати з Росією ще 5-10 років — інсайдери
В Україні не вірять, що Росія відступить
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже небезпечна". Медведєв вигадав привід для застосування ядерної зброї
Медведєв знову згадав про ядерну зброю
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні почалася верифікація терміналів Starlink
Михайло Федоров
Верифікація терміналів Starlink уже стартувала

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?