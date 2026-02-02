Дроны спасли украинских бойцов из плена возле Покровска — видео

Во время боя за Покровск украинские воины рисковали попасть в плен к российским захватчикам, окружившим их со всех сторон. Однако в этой сверхсложной ситуации не растерялись их побратимы и бросили на помощь рой дронов.

Украинские воины использовали дроны для спасения побратимов

Успешную операцию совместными усилиями смогли реализовать 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

По словам бойцов, сразу четыре украинских воина захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта.

Через некоторое время группу врага обнаружила патрулировавшая местность аэроразведка.

На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

После того, как россияне заметили приближение роя FPV-дронов, они не только были дезориентированы, но и забыли про украинских пленных.

Это дало возможность украинским воинам воспользоваться моментом и вырваться из лап врага.

Солдаты РФ попытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов.