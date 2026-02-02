Зеленский нанес санкционный удар по теневому флоту РФ
Зеленский нанес санкционный удар по теневому флоту РФ

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть.

Главные тезисы

  • Проходит процесс синхронизации санкций с Европейским Союзом.
  • Продолжается активная работа над 20-м санкционным пакетом ЕС.

Украина усиливает санкционное давление на Россию

Владимир Зеленский подчеркнул, что он и его команда продолжают синхронизацию украинских санкций с Европейским союзом.

Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров.

По словам главы государства, все эти усилия являются частью противодействия дестабилизации ситуации в Украине.

Зеленский обратил внимание на то, что на прошлой неделе официальный Брюссель синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции.

Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас мы видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает! — подчеркнул украинский лидер.

