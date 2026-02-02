Зеленский нанес санкционный удар по теневому флоту РФ

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть.

Украина усиливает санкционное давление на Россию

Владимир Зеленский подчеркнул, что он и его команда продолжают синхронизацию украинских санкций с Европейским союзом.

Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, все эти усилия являются частью противодействия дестабилизации ситуации в Украине.

Зеленский обратил внимание на то, что на прошлой неделе официальный Брюссель синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции.