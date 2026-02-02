Зеленский нанес санкционный удар по теневому флоту РФ

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть.
Главные тезисы
- Проходит процесс синхронизации санкций с Европейским Союзом.
- Продолжается активная работа над 20-м санкционным пакетом ЕС.
Украина усиливает санкционное давление на Россию
Владимир Зеленский подчеркнул, что он и его команда продолжают синхронизацию украинских санкций с Европейским союзом.
По словам главы государства, все эти усилия являются частью противодействия дестабилизации ситуации в Украине.
Зеленский обратил внимание на то, что на прошлой неделе официальный Брюссель синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции.
