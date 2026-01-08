Новые санкции США против РФ. Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Трамп не против новых антироссийских санкций

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х.

Линдси Грэм отметил, что имел "очень продуктивную" встречу с президентом Трампом по разным вопросам. И он одобрил законопроект о санкциях против России.

Это будет вовремя, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невиновных. Линдси Грэм Сенатор США

Сенатор отметил, что этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина.

Этот законопроект окажет президенту Трампу огромное влияние на такие страны как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, обеспечивающую финансирование кровопролития Путина против Украины. Поделиться

Линдси Грэм добавил, что с нетерпением ждет "сильное двухпартийное голосование" уже на следующей неделе.

After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others.



This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026

Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля против Украины.