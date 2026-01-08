Новые санкции США против РФ. Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.
Главные тезисы
- Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России, который предусматривает введение 500% пошлин на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть.
- Инициатива о санкциях против России получила широкую поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов, что свидетельствует о единстве в вопросе наказания стран, поддерживающих агрессию РФ против Украины.
Трамп не против новых антироссийских санкций
Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х.
Линдси Грэм отметил, что имел "очень продуктивную" встречу с президентом Трампом по разным вопросам. И он одобрил законопроект о санкциях против России.
Сенатор отметил, что этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина.
Линдси Грэм добавил, что с нетерпением ждет "сильное двухпартийное голосование" уже на следующей неделе.
After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026
This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace…
Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля против Украины.
Среди 50 соавторов законопроекта в Сенате одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.
