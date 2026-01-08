Новые санкции США против РФ. Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту
Новые санкции США против РФ. Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту

Трамп
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России, который предусматривает введение 500% пошлин на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть.
  • Инициатива о санкциях против России получила широкую поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов, что свидетельствует о единстве в вопросе наказания стран, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Трамп не против новых антироссийских санкций

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х.

Линдси Грэм отметил, что имел "очень продуктивную" встречу с президентом Трампом по разным вопросам. И он одобрил законопроект о санкциях против России.

Это будет вовремя, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невиновных.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Сенатор США

Сенатор отметил, что этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина.

Этот законопроект окажет президенту Трампу огромное влияние на такие страны как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, обеспечивающую финансирование кровопролития Путина против Украины.

Линдси Грэм добавил, что с нетерпением ждет "сильное двухпартийное голосование" уже на следующей неделе.

Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля против Украины.

Среди 50 соавторов законопроекта в Сенате одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

