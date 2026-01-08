Нові санкції США проти РФ. Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту
Президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Головні тези:

  • Дональд Трамп дав зелене світло законопроєкту про санкції проти Росії, що спричинило реакцію у соцмережах та політичних колах.
  • Законопроєкт передбачає введення 500% мит на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, з метою покарати країни, що підтримують агресію РФ проти України.
  • Ініціатива має широку підтримку як республіканців, так і демократів, що свідчить про єдність у питанні санкцій проти Росії.

Трамп не проти нових антиросійських санкцій

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі Х.

Ліндсі Грем зазначив, що мав "дуже продуктивну" зустріч з президентом Трампом з різних питань. І він схвалив законопроєкт про санкції проти Росії.

Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Сенатор США

Сенатор зазначив, що цей законопроєкт дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України.

Ліндсі Грем додав, що з нетерпінням чекає на "сильне двопартійне голосування" вже наступного тижня.

Ліндсі Грем є співавтором законопроєкту про введення 500% мит на імпорт у США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України.

Серед 50 співавторів законопроєкту в Сенаті — однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

