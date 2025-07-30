Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії щодо "імунітету" до санкцій

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про "імунітет" Росії до санкцій. Він наголосив, що таке "зарозуміле ставлення" може дуже не сподобатися країнам, які купують російську нафту та газ.

Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії

Раніше Пєсков заявив, що Росія продовжує стежити за висловлюваннями президента США Дональда Трампа щодо санкцій, однак, за його словами, країна вже "набула імунітет" до подібних заходів завдяки багаторічному досвіду.

У відповідь на цю заяву сенатор Грем погодився, що Росія "навчилась жити" із санкціями. Однак, за його словами, президент Трамп "змінює правила гри".

Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them.



Apparently, what you don’t understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariffs on countries who buy your oil and gas,… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 30, 2025

Трамп збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення. Ліндсі Грем Сенатор США

Крім того, сенатор зазначив, що більшість представників обох партій в Конгресі "готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні".