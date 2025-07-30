Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії щодо "імунітету" до санкцій

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про "імунітет" Росії до санкцій. Він наголосив, що таке "зарозуміле ставлення" може дуже не сподобатися країнам, які купують російську нафту та газ.
Головні тези:
- Ліндсі Грем відреагував на заяву російського речника про імунітет Росії до санкцій та підкреслив негативний настрій країн, що співпрацюють з РФ.
- Сенатор наголосив, що Росія може мати багаторічний досвід, але президент Трамп змінює правила гри, запроваджуючи нові мита для купуючих російську нафту і газ.
- Ліндсі Грем підкреслив готовність більшості обох партій в Конгресі підтримати президента Трампа у цьому питанні.
Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії
Раніше Пєсков заявив, що Росія продовжує стежити за висловлюваннями президента США Дональда Трампа щодо санкцій, однак, за його словами, країна вже "набула імунітет" до подібних заходів завдяки багаторічному досвіду.
У відповідь на цю заяву сенатор Грем погодився, що Росія "навчилась жити" із санкціями. Однак, за його словами, президент Трамп "змінює правила гри".
Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 30, 2025
Apparently, what you don’t understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariffs on countries who buy your oil and gas,…
Крім того, сенатор зазначив, що більшість представників обох партій в Конгресі "готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні".
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