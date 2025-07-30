Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії щодо "імунітету" до санкцій
Категорія
Політика
Дата публікації

Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії щодо "імунітету" до санкцій

Грем
Джерело:  online.ua

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про "імунітет" Росії до санкцій. Він наголосив, що таке "зарозуміле ставлення" може дуже не сподобатися країнам, які купують російську нафту та газ.

Головні тези:

  • Ліндсі Грем відреагував на заяву російського речника про імунітет Росії до санкцій та підкреслив негативний настрій країн, що співпрацюють з РФ.
  • Сенатор наголосив, що Росія може мати багаторічний досвід, але президент Трамп змінює правила гри, запроваджуючи нові мита для купуючих російську нафту і газ.
  • Ліндсі Грем підкреслив готовність більшості обох партій в Конгресі підтримати президента Трампа у цьому питанні.

Сенатор США Грем жорстко відреагував на заяву Росії

Раніше Пєсков заявив, що Росія продовжує стежити за висловлюваннями президента США Дональда Трампа щодо санкцій, однак, за його словами, країна вже "набула імунітет" до подібних заходів завдяки багаторічному досвіду.

У відповідь на цю заяву сенатор Грем погодився, що Росія "навчилась жити" із санкціями. Однак, за його словами, президент Трамп "змінює правила гри".

Трамп збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Сенатор США

Крім того, сенатор зазначив, що більшість представників обох партій в Конгресі "готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенатор Грем закликав конклав розглянути кандидатуру Трампа на посаду Папи Римського
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції проти РФ. У Трампа тиснуть на сенатора Грема для послаблення законопроєкту
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенатор США Грем анонсував "економічну прочуханку" від Трампа партнерам Росії
Грем

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?