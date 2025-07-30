Сенатор США Грэм жестко отреагировал на заявление России по поводу "иммунитета" к санкциям

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова об "иммунитете" России к санкциям. Он подчеркнул, что такое "высокомерное отношение" может очень не понравиться странам, покупающим российскую нефть и газ.

Сенатор США Грэм жестко отреагировал на заявление России

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает следить за высказываниями президента США Дональда Трампа по поводу санкций, однако, по его словам, страна уже "приобрела иммунитет" к подобным мерам благодаря многолетнему опыту.

В ответ на это заявление сенатор Грэм согласился, что Россия "научилась жить" с санкциями. Однако, по его словам, президент Трамп "меняет правила игры".

Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them.



Apparently, what you don’t understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariffs on countries who buy your oil and gas,… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 30, 2025

Трамп собирается ввести пошлины для стран, покупающих вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам следует в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение. Линдси Грэм Сенатор США

Кроме того, сенатор отметил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе "готовы помочь президенту Трампу в этом начинании".