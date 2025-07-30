Сенатор США Грэм жестко отреагировал на заявление России по поводу "иммунитета" к санкциям
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Сенатор США Грэм жестко отреагировал на заявление России по поводу "иммунитета" к санкциям

Грэм
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Источник:  online.ua

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова об "иммунитете" России к санкциям. Он подчеркнул, что такое "высокомерное отношение" может очень не понравиться странам, покупающим российскую нефть и газ.

Главные тезисы

  • Сенатор Линдси Грэм осудил высказывания России об иммунитете к санкциям и подчеркнул негативное настроение стран, покупающих российскую нефть и газ.
  • Он отметил, что действия президента Трампа меняют правила игры, что может повлечь введение новых пошлин для стран-партнеров России.

Сенатор США Грэм жестко отреагировал на заявление России

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает следить за высказываниями президента США Дональда Трампа по поводу санкций, однако, по его словам, страна уже "приобрела иммунитет" к подобным мерам благодаря многолетнему опыту.

В ответ на это заявление сенатор Грэм согласился, что Россия "научилась жить" с санкциями. Однако, по его словам, президент Трамп "меняет правила игры".

Трамп собирается ввести пошлины для стран, покупающих вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам следует в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Сенатор США

Кроме того, сенатор отметил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе "готовы помочь президенту Трампу в этом начинании".

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