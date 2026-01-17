Зеленский принял новые санкции против пропагандистов РФ — кто в списках

Украина продолжает вводить санкции против тех, кто продолжает поддерживать войну. В субботу, 17 января, президент анонсировал новые санкции.
Главные тезисы
- Украина ввела новые санкции против лиц, поддерживающих российскую пропаганду и оправдывающих агрессию.
- Среди лиц, попавших под ограничения, спортсмены и организации, активно пропагандирующие компьютерный спорт и физическую культуру в России.
- Президент Владимир Зеленский обозначил готовность усиливать санкции и сотрудничать с международными партнерами.
Украина ввела новые санкции против российских пропагандистов
Об этом сообщает в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Ограничения вводятся против оправдывающих агрессию и используемых Россией в пропаганде.
В санкционном списке оказались:
Павел Рожков — советский и российский спортивный служащий, мастер спорта по греко-римской борьбе, член коллегии министерства спорта России и президент паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма, заместитель председателя высшего попечительского совета всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-рухом.
Дмитрий Смит — один из первых российских киберспортсменов, соучредитель и президент федерации компьютерного спорта России, организатор и главный судья киберспортивного турнира World Cyber Games.
Яков Букин — боксер.
Также под ограничениями оказались:
общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России",
Общероссийская общественная организация "Федерация компьютерного спорта России".
В то же время Зеленский согласовал и следующие санкционные шаги. В скором времени будут соответствующие решения.
По его словам, предложения Украины уже сейчас существенно учтены в персональных санкциях партнеров и списках против юридических лиц.
Он поблагодарил всех партнеров, которые сейчас готовы помогать Украине с оборудованием. Есть договоренности по ввозу генераторов и другого оборудования.
