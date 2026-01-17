Зеленский принял новые санкции против пропагандистов РФ — кто в списках
Зеленский принял новые санкции против пропагандистов РФ — кто в списках

Офис Президента Украины
Зеленский
Украина продолжает вводить санкции против тех, кто продолжает поддерживать войну. В субботу, 17 января, президент анонсировал новые санкции.

Главные тезисы

  • Украина ввела новые санкции против лиц, поддерживающих российскую пропаганду и оправдывающих агрессию.
  • Среди лиц, попавших под ограничения, спортсмены и организации, активно пропагандирующие компьютерный спорт и физическую культуру в России.
  • Президент Владимир Зеленский обозначил готовность усиливать санкции и сотрудничать с международными партнерами.

Украина ввела новые санкции против российских пропагандистов

Об этом сообщает в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Ограничения вводятся против оправдывающих агрессию и используемых Россией в пропаганде.

В санкционном списке оказались:

  • Павел Рожков — советский и российский спортивный служащий, мастер спорта по греко-римской борьбе, член коллегии министерства спорта России и президент паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма, заместитель председателя высшего попечительского совета всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-рухом.

  • Дмитрий Смит — один из первых российских киберспортсменов, соучредитель и президент федерации компьютерного спорта России, организатор и главный судья киберспортивного турнира World Cyber Games.

  • Яков Букин — боксер.

Также под ограничениями оказались:

  • общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России",

  • Общероссийская общественная организация "Федерация компьютерного спорта России".

В то же время Зеленский согласовал и следующие санкционные шаги. В скором времени будут соответствующие решения.

Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, предложения Украины уже сейчас существенно учтены в персональных санкциях партнеров и списках против юридических лиц.

Владимир Зеленский в обращении анонсировал новые кадровые изменения в сфере ПВО после российских обстрелов. Их последствия он обсудил с министром обороны Федоровым.

Он поблагодарил всех партнеров, которые сейчас готовы помогать Украине с оборудованием. Есть договоренности по ввозу генераторов и другого оборудования.

