Зеленский принял новые санкции против пропагандистов РФ — кто в списках

Украина продолжает вводить санкции против тех, кто продолжает поддерживать войну. В субботу, 17 января, президент анонсировал новые санкции.

Украина ввела новые санкции против российских пропагандистов

Об этом сообщает в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Ограничения вводятся против оправдывающих агрессию и используемых Россией в пропаганде.

В санкционном списке оказались:

Павел Рожков — советский и российский спортивный служащий, мастер спорта по греко-римской борьбе, член коллегии министерства спорта России и президент паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма, заместитель председателя высшего попечительского совета всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-рухом.

Дмитрий Смит — один из первых российских киберспортсменов, соучредитель и президент федерации компьютерного спорта России, организатор и главный судья киберспортивного турнира World Cyber Games.

Яков Букин — боксер.

Также под ограничениями оказались:

общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России",

Общероссийская общественная организация "Федерация компьютерного спорта России".

В то же время Зеленский согласовал и следующие санкционные шаги. В скором времени будут соответствующие решения.

Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, предложения Украины уже сейчас существенно учтены в персональных санкциях партнеров и списках против юридических лиц.

Владимир Зеленский в обращении анонсировал новые кадровые изменения в сфере ПВО после российских обстрелов. Их последствия он обсудил с министром обороны Федоровым. Поделиться

Он поблагодарил всех партнеров, которые сейчас готовы помогать Украине с оборудованием. Есть договоренности по ввозу генераторов и другого оборудования.