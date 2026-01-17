Украина никогда не была и не будет преградой для мира — Зеленский

Последствиям российского террора являются, в частности, дискредитация дипломатического процесса и ухудшение возможностей для диалога. А Украина никогда не была и не будет помехой для мира.
Главные тезисы
- Украина активно участвует в дипломатических процессах под руководством Зеленского, стремясь к обеспечению мира в регионе.
- Российский террор привел к дискредитации дипломатического процесса и усложнил возможности международного диалога.
- Украинская делегация в США передает объективную информацию о ситуации в стране и последствиях российских ударов.
Зеленский очертил задачу делегации Украины в США
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что первые доклады по результатам встреч украинской делегации с американской стороной ожидаются вечером.
Как сообщалось, 17 января руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прибыл в США на переговоры с американскими партнерами по поводу деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча украинской делегации со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.
