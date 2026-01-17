Украина никогда не была и не будет преградой для мира — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина никогда не была и не будет преградой для мира — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Последствиям российского террора являются, в частности, дискредитация дипломатического процесса и ухудшение возможностей для диалога. А Украина никогда не была и не будет помехой для мира.

Главные тезисы

  • Украина активно участвует в дипломатических процессах под руководством Зеленского, стремясь к обеспечению мира в регионе.
  • Российский террор привел к дискредитации дипломатического процесса и усложнил возможности международного диалога.
  • Украинская делегация в США передает объективную информацию о ситуации в стране и последствиях российских ударов.

Зеленский очертил задачу делегации Украины в США

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Главная задача для украинской делегации — дать всю реальную информацию о происходящем о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди отчаиваются в дипломатии, и российские удары постоянно ухудшают даже небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна понимать это. Нужен прогресс и в отношении готовившихся документов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что первые доклады по результатам встреч украинской делегации с американской стороной ожидаются вечером.

Украина никогда не была, не будет преградой миру, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной.

Как сообщалось, 17 января руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прибыл в США на переговоры с американскими партнерами по поводу деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча украинской делегации со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

