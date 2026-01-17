Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру — Зеленський
Україна
Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Наслідками російського терору є, зокрема, дискредитація дипломатичного процесу та погіршення можливостей для діалогу. А Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру.

Головні тези:

  • Україна під керівництвом Зеленського активно прагне до участі в дипломатичних процесах з метою забезпечення миру в регіоні.
  • Російський терор призвів до дискредитації дипломатичного процесу та ускладнив можливості для міжнародного діалогу.
  • У головному завданні української делегації було передати об'єктивну інформацію про ситуацію в країні та наслідки російських ударів.

Зеленський окреслив завдання делегації України у США

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Головне завдання для української делегації — дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що перші доповіді щодо результатів зустрічей української делегації з американською стороною очікуються ввечері.

Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

Як повідомлялося, 17 січня керівник Офісу Президента України Кирило Буданов прибув до США на переговори з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч української делегації зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Україна
