Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру — Зеленський

Наслідками російського терору є, зокрема, дискредитація дипломатичного процесу та погіршення можливостей для діалогу. А Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру.
Головні тези:
- Україна під керівництвом Зеленського активно прагне до участі в дипломатичних процесах з метою забезпечення миру в регіоні.
- Російський терор призвів до дискредитації дипломатичного процесу та ускладнив можливості для міжнародного діалогу.
- У головному завданні української делегації було передати об'єктивну інформацію про ситуацію в країні та наслідки російських ударів.
Зеленський окреслив завдання делегації України у США
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що перші доповіді щодо результатів зустрічей української делегації з американською стороною очікуються ввечері.
Як повідомлялося, 17 січня керівник Офісу Президента України Кирило Буданов прибув до США на переговори з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч української делегації зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.
