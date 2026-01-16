"Звертайте увагу на повітряні тривоги!". Зеленський попередив про ймовірні масовані атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Звертайте увагу на повітряні тривоги!". Зеленський попередив про ймовірні масовані атаки РФ

Володимир Зеленський
Зеленський

Українська розвідка має дані про підготовку Росією нових масованих атак. Президент Володимир Зеленський наголосив на критичній потребі у додаткових системах ППО та ракетах до них.

Головні тези:

  • Українська розвідка має дані про підготовку Росією нових масованих атак, що ставить під загрозу безпеку країни.
  • Президент Зеленський акцентує на необхідності додаткових систем ППО та ракет для забезпечення безпеки в умовах імовірної агресії.
  • Україна веде активні переговори з партнерами щодо прискорення передачі засобів протиповітряної оборони для підвищення захисту країни.

Зеленський попередив про ймовірні масовані атаки РФ

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 16 січня.

За словами президента, росіяни продовжують накопичувати ресурси для ударів по критичній інфраструктурі, намагаючись використати зимовий період для тиску на цивільне населення.

Зеленський додає, що Україна веде активні переговори з партнерами щодо прискорення передачі засобів протиповітряної оборони. Він підкреслив, що Міністерство оборони працює над цим питанням щодня, проте ситуація залишається напруженою.

Ми чесно говоримо з партнерами... Постачання недостатньо. Важливо, щоб партнери нас чули.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та піклуватися про безпеку один одного:

Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Я кожен пакет ракет вибиваю". Зеленський розкрив серйозну проблему з ППО
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команди Зеленського та Трампа домовилися про нову зустріч
МЗС України
Новий раунд мирних перемовин відбудеться незабаром
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Росія затягує проведення обмінів військовополоненими". Зеленський закликав світ тиснути на країну-агресорку
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?