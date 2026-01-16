"Звертайте увагу на повітряні тривоги!". Зеленський попередив про ймовірні масовані атаки РФ

Українська розвідка має дані про підготовку Росією нових масованих атак. Президент Володимир Зеленський наголосив на критичній потребі у додаткових системах ППО та ракетах до них.

Зеленський попередив про ймовірні масовані атаки РФ

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 16 січня.

За словами президента, росіяни продовжують накопичувати ресурси для ударів по критичній інфраструктурі, намагаючись використати зимовий період для тиску на цивільне населення.

Зеленський додає, що Україна веде активні переговори з партнерами щодо прискорення передачі засобів протиповітряної оборони. Він підкреслив, що Міністерство оборони працює над цим питанням щодня, проте ситуація залишається напруженою.

Ми чесно говоримо з партнерами... Постачання недостатньо. Важливо, щоб партнери нас чули. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та піклуватися про безпеку один одного: