"Обратите внимание на воздушные тревоги!". Зеленский предупредил о возможных массированных атаках РФ

Украинская разведка располагает данными о подготовке Россией новых массированных атак. Президент Владимир Зеленский отметил критическую потребность в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним.

Зеленский предупредил о возможных массированных атаках РФ

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 16 января.

По словам президента, россияне продолжают накапливать ресурсы для ударов по критической инфраструктуре, пытаясь использовать зимний период для давления на гражданское население.

Зеленский добавляет, что Украина ведет активные переговоры с партнерами по ускорению передачи средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Министерство обороны работает над этим вопросом каждый день, однако ситуация остается напряженной.

Мы честно говорим с партнерами... Снабжения недостаточно. Важно, чтобы партнеры слышали нас. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности друг друга: