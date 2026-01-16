"Обратите внимание на воздушные тревоги!". Зеленский предупредил о возможных массированных атаках РФ

Украинская разведка располагает данными о подготовке Россией новых массированных атак. Президент Владимир Зеленский отметил критическую потребность в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним.
Главные тезисы
- Украинская разведка сообщила о подготовке Россией возможных массированных атак, усугубляющих угрозу безопасности страны.
- Президент Зеленский выделяет значимость дополнительных систем ПВО и ракет для обеспечения безопасности на фоне вероятной агрессии.
- Украина проводит активные переговоры с партнерами для ускорения передачи средств противовоздушной обороны и повышения уровня защиты.
Зеленский предупредил о возможных массированных атаках РФ
Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 16 января.
По словам президента, россияне продолжают накапливать ресурсы для ударов по критической инфраструктуре, пытаясь использовать зимний период для давления на гражданское население.
Зеленский добавляет, что Украина ведет активные переговоры с партнерами по ускорению передачи средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Министерство обороны работает над этим вопросом каждый день, однако ситуация остается напряженной.
Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности друг друга:
