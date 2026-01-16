Команды Зеленского и Трампа договорились о новой встрече

Уже на следующей неделе должна пройти новая встреча команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это произойдет во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Главные тезисы
- Киев и Вашингтон пытаются финализировать тот формат, в котором будут работать.
- Украинская делегация будет добиваться результатов, которых требует президент Зеленский.
Новый раунд мирных переговоров состоится в скором времени
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции в Киеве.
По словам дипломата, украинская делегация высочайшего уровня примет участие в форуме в Давосе.
На этом фоне шеф украинской дипломатии подчеркнул, что команда Владимира Зеленского очень тщательно готовится к Всемирному экономическому форуму.
Главная цель — максимально эффективно использовать пребывание украинской делегации на этом событии во благо мирного процесса.
