Команды Зеленского и Трампа договорились о новой встрече

Уже на следующей неделе должна пройти новая встреча команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это произойдет во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Новый раунд мирных переговоров состоится в скором времени

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции в Киеве.

По словам дипломата, украинская делегация высочайшего уровня примет участие в форуме в Давосе.

Сам характер форума определяет порядок событий, встреч, которые украинская делегация будет проводить на этой площадке. Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности. Андрей Сибига Глава МИД Украины

На этом фоне шеф украинской дипломатии подчеркнул, что команда Владимира Зеленского очень тщательно готовится к Всемирному экономическому форуму.

Главная цель — максимально эффективно использовать пребывание украинской делегации на этом событии во благо мирного процесса.