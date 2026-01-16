Команды Зеленского и Трампа договорились о новой встрече
Категория
Политика
Дата публикации

Команды Зеленского и Трампа договорились о новой встрече

МИД Украины
Трамп
Читати українською

Уже на следующей неделе должна пройти новая встреча команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это произойдет во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Главные тезисы

  • Киев и Вашингтон пытаются финализировать тот формат, в котором будут работать.
  • Украинская делегация будет добиваться результатов, которых требует президент Зеленский.

Новый раунд мирных переговоров состоится в скором времени

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции в Киеве.

По словам дипломата, украинская делегация высочайшего уровня примет участие в форуме в Давосе.

Сам характер форума определяет порядок событий, встреч, которые украинская делегация будет проводить на этой площадке. Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

На этом фоне шеф украинской дипломатии подчеркнул, что команда Владимира Зеленского очень тщательно готовится к Всемирному экономическому форуму.

Главная цель — максимально эффективно использовать пребывание украинской делегации на этом событии во благо мирного процесса.

И, конечно, будут контакты с американской стороной. Мы сейчас находимся в контакте, чтобы финализировать тот формат, результаты, которые следует ожидать с американской стороной, — подтвердил Андрей Сибига.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе требуют от Трампа новых санкций против "теневого флота" РФ
В Конгрессе призывают Трампа усилить санкционное давление на РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказался от российской электроэнергии — известна причина
Россия потеряла еще один рынок сбыта своей электроэнергии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Я каждый пакет ракет выбиваю". Зеленский раскрыл серьезную проблему с ПВО
Украине не хватает ракет для ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?