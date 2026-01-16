Команди Зеленського та Трампа домовилися про нову зустріч

Уже наступного тижня повинні відбутися нова зустріч команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Це станеться під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Головні тези:
- Київ та Вашингтон намагаються наразі фіналізувати той формат, в якому будуть працювати.
- Українська делегація буде добиватися тих результатів, які вимагає президент Зеленський.
Новий раунд мирних перемовин відбудеться незабаром
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у Києві.
За словами дипломата, українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі у Давосі.
На цьому тлі шеф української дипломатії наголосив, що команда Володимира Зеленського дуже ретельно готується до Всесвітнього економічного форуму.
Головна мета наразі — максимально ефективно використати перебування української делегації на цій подій на благо мирного процесу.
