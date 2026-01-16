Команди Зеленського та Трампа домовилися про нову зустріч
Категорія
Політика
Дата публікації

Команди Зеленського та Трампа домовилися про нову зустріч

МЗС України
Новий раунд мирних перемовин відбудеться незабаром

Уже наступного тижня повинні відбутися нова зустріч команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Це станеться під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Головні тези:

  • Київ та Вашингтон намагаються наразі фіналізувати той формат, в якому будуть працювати.
  • Українська делегація буде добиватися тих результатів, які вимагає президент Зеленський.

Новий раунд мирних перемовин відбудеться незабаром

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у Києві.

За словами дипломата, українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі у Давосі.

Сам характер цього форуму визначає порядок подій, зустрічей, які українська делегація буде проводити на цьому майданчику. Фокус, безумовно, буде на відбудові України, на захисті нашої енергетики, на безпеці, безпекових гарантіях.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

На цьому тлі шеф української дипломатії наголосив, що команда Володимира Зеленського дуже ретельно готується до Всесвітнього економічного форуму.

Головна мета наразі — максимально ефективно використати перебування української делегації на цій подій на благо мирного процесу.

І, безумовно, будуть контакти з американською стороною. Ми зараз перебуваємо у контакті, аби фіналізувати той формат, ті результати, які слід очікувати з американською стороною, — підтвердив Андрій Сибіга.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі вимагають від Трампа нових санкцій проти "тіньового флоту" РФ
У Конгресі закликають Трампа посилити санкційний тиск на РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовився від російської електроенергії — відома причина
Росія втратила ще один ринок збуту своєї електроенергії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Я кожен пакет ракет вибиваю". Зеленський розкрив серйозну проблему з ППО
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?