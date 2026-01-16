Команди Зеленського та Трампа домовилися про нову зустріч

Уже наступного тижня повинні відбутися нова зустріч команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Це станеться під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Новий раунд мирних перемовин відбудеться незабаром

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у Києві.

За словами дипломата, українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі у Давосі.

Сам характер цього форуму визначає порядок подій, зустрічей, які українська делегація буде проводити на цьому майданчику. Фокус, безумовно, буде на відбудові України, на захисті нашої енергетики, на безпеці, безпекових гарантіях. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На цьому тлі шеф української дипломатії наголосив, що команда Володимира Зеленського дуже ретельно готується до Всесвітнього економічного форуму.

Головна мета наразі — максимально ефективно використати перебування української делегації на цій подій на благо мирного процесу.