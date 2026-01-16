"Россия затягивает проведение обменов военнопленными". Зеленский призвал мир давить на страну-агрессорку

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом продолжить давление на Россию, которая тормозит как мирные переговоры, так и обмены военнопленными.
Главные тезисы
- Россия затягивает процессы обменов военнопленными, что затрудняет урегулирование конфликта.
- Зеленский призывает международное сообщество увеличить давление на Россию для завершения войны.
- Президент Украины подчеркивает, что вопрос не в желании, а в необходимости давления на Россию для достижения мира.
Россия тормозит обмены военнопленными — Зеленский
Президент отметил, что отсрочка окончания войны идет со стороны России.
Зеленский спрашивает, есть ли у США ответ на этот вопрос.
Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые некомфортны, а они абсолютно справедливы.
Лидер Украины напомнил, что Россия затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека.
По мнению Зеленского, вопрос не в желании, а вопрос в давлении.
Требуется достаточное давление на Россию. И все кончится. Я считаю, что мы очень близки к этому.
