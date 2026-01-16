"Россия затягивает проведение обменов военнопленными". Зеленский призвал мир давить на страну-агрессорку

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом продолжить давление на Россию, которая тормозит как мирные переговоры, так и обмены военнопленными.

Россия тормозит обмены военнопленными — Зеленский

Президент отметил, что отсрочка окончания войны идет со стороны России.

Простой пример. В конце прошлого года были договоренности по обмену наших людей — военнопленных. Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы? Россия. Почему они не меняют? Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский спрашивает, есть ли у США ответ на этот вопрос.

Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые некомфортны, а они абсолютно справедливы.

Лидер Украины напомнил, что Россия затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека.

Давайте поменяем тысячу человек. Отсрочили. Давайте обменяем хотя бы 500. Отсрочили. Давайте обменяем всех на всех. Это часть 20 пунктов. Отсрочивается. Так кто откладывает? Кто не хочет кончать войну? Поделиться

По мнению Зеленского, вопрос не в желании, а вопрос в давлении.