"Особенно сложная ситуация в Киеве". Зеленский провел специальный энергетический селектор

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание по чрезвычайной ситуации в энергетике с участием Премьер-министра, членов правительства, представителей областных и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор в Киеве, собрав представителей различных областей Украины для решения кризиса в энергетике.
- На уровне правительства сформирован постоянный штаб для координации работы по улучшению энергосистем в столице и других регионах.
Зеленский провел специальный энергетический селектор: какие решения
Зеленский отметил, что многие рабочие детали обсудили и очень много проблем нужно решать максимально оперативно.
Сегодня будут решения по комендантскому часу — нужны достаточные послабления на время очень холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности.
Правительство Украины должно немедленно сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой. Зеленский также ожидает немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования.
Благодарен областным и городским властям Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах. Взяли в работу запросы от Днепровщины — Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация в Сумской области — стараемся помочь. Вечером сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены.
Отдельно Президент проведет совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам в поддержку ПВО.
