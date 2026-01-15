"Особенно сложная ситуация в Киеве". Зеленский провел специальный энергетический селектор

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание по чрезвычайной ситуации в энергетике с участием Премьер-министра, членов правительства, представителей областных и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

Зеленский провел специальный энергетический селектор: какие решения

Зеленский отметил, что многие рабочие детали обсудили и очень много проблем нужно решать максимально оперативно.

Особенно сложная ситуация в Киеве — время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия. Владимир Зеленский Президент Украины

Сегодня будут решения по комендантскому часу — нужны достаточные послабления на время очень холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности.

Министерство внутренних дел обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. Относительно Киева — отдельная работа. По состоянию на сегодняшний день киевские пункты поддержки нуждаются в усилении. Поделиться

Правительство Украины должно немедленно сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой. Зеленский также ожидает немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования.

Благодарен областным и городским властям Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах. Взяли в работу запросы от Днепровщины — Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация в Сумской области — стараемся помочь. Вечером сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены.

Отдельно Президент проведет совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам в поддержку ПВО.