В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве.

  • Президент Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике из-за российских ударов и ухудшения погоды.
  • Был создан штаб для координации ситуации в Киеве, который будет работать постоянно.

В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Чиновники обсудили последствия российских ударов и ухудшение погодных условий.

Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении. Спасибо всем, кто привлечен и работает полностью эффективно.

Зеленский объявил о первоочередных шагах, которые нужно предпринять по этому поводу:

  1. Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решение практических вопросов определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.

  2. Чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Работаем также, чтобы значительно увеличить объем импорта электричества в Украину.

  3. Поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местных властей работали сейчас слаженно, скоординированно. От результатов каждого зависит общий результат всей страны. Слава Украине!

