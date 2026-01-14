В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации — Зеленский

Чиновники обсудили последствия российских ударов и ухудшение погодных условий.

Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении. Спасибо всем, кто привлечен и работает полностью эффективно.

Зеленский объявил о первоочередных шагах, которые нужно предпринять по этому поводу:

Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решение практических вопросов определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.

Чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Работаем также, чтобы значительно увеличить объем импорта электричества в Украину.